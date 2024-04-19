Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде» прибудет в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Ижевск посетит тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде» (6+). Об этом сообщает администрация Ижевска.

Поезд отправился в путь по стране 23 февраля. В понедельник, 22 апреля, с 10:00 до 16:00 он остановится в Ижевске.

Эшелон состоит из 20 вагонов и железнодорожных платформ с разными тематическими наполнениями. Экскурсоводы эшелона расскажут и продемонстрируют историю и достижения армии и флота России. В составе поезда вагоны «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!».

У посетителей поезда будет уникальная возможность приобрести продукцию официального бренда Министерства обороны «Армия России». Действуют специальные условия по электронному удостоверению ветерана боевых действий.

Отметим, что свой путь поезд продолжит до 9 мая. В пути следования он пройдёт более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России.

Посетить поезд смогут все желающие бесплатно.