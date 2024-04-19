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На Ставрополье потерпел крушение выполнивший боевую задачу самолет Ту-22М3

09:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Ставрополье потерпел крушение выполнивший боевую задачу самолет Ту-22М3
09:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
517
0
#Украина\n#Россия\n#Ставрополье\n#авиация\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#крушение самолета
Фото: pxhere.com
517
0

Летчики катапультировались, трое из них найдены и эвакуированы.

Красногвардейское. Ставропольский край. Возвращавшийся на аэродром базирования военный самолет Ту-22М3 упал в Ставропольском крае. Перед крушением он выполнил боевое задание, передает RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, пилоты успели катапультироваться. Трое членов экипажа найдены и эвакуированы, четвертого ищут.

Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали техническую неисправность.

Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, инцидент произошел на территории Красногвардейского округа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, двоих найденных летчиков доставили в больницу.

UPD: позднее стало известно о гибели одного из найденных летчиков.

09:51, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
517
0
#Украина\n#Россия\n#Ставрополье\n#авиация\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#крушение самолета