На Ставрополье потерпел крушение выполнивший боевую задачу самолет Ту-22М3

Красногвардейское. Ставропольский край. Возвращавшийся на аэродром базирования военный самолет Ту-22М3 упал в Ставропольском крае. Перед крушением он выполнил боевое задание, передает RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, пилоты успели катапультироваться. Трое членов экипажа найдены и эвакуированы, четвертого ищут.

Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали техническую неисправность.

Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, инцидент произошел на территории Красногвардейского округа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, двоих найденных летчиков доставили в больницу.

UPD: позднее стало известно о гибели одного из найденных летчиков.