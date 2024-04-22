Поставки дальнобойных ракет ATACMS Киеву могут начаться уже на следующей неделе

Вашингтон. США. Военные поставки Украине возобновятся уже к концу следующей недели. Как заявил глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер, в числе прочих вооружений Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS, пишет Лента.ру.

По словам политика, это произойдет, если сенаторы утвердят ранее принятый Палатой представителей законопроект о выделении военной помощи Киеву, и он будет подписан президентом США Джо Байденом 23-24 апреля. Впрочем, американский лидер заранее обещал утвердить данный документ без проволочек, так что вопрос заключается лишь в скорости прохождения пакета военной помощи Украине через верхнюю палату Конгресса США.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 млрд долларов. Ранее республиканцы несколько месяцев блокировали этот документ, требуя от администрации Байдена принятия мер против нелегальной миграции на границе с Мексикой. Сообщалось также, что основная часть транша будет направлена не в Киев, а на восполнение опустевших арсеналов Пентагона.

Как отмечают военные эксперты, ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) в наиболее распространенной модификации имеют дальность полета в 150-200 км. Но есть варианты, которые способны поражать цели на расстоянии в 300 и даже 600 км. ATACMS отличаются также большой площадью поражения – вплоть до размеров футбольного поля. Украинские политики уже высказывались о том, что под их прицелом окажутся российские военные аэродромы в Крыму.

В то же время из-за высокой стоимости таких изделий Киев едва ли получит их в большом количестве. Кроме того, по данным Минобороны, модернизированные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» в состоянии эффективно сбивать ракеты ATACMS, как и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS.