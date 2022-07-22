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Знаете ли вы физику?

09:07, 08 июня, 2022

Знаете ли вы, в честь кого названы улицы Ижевска?

15:11, 22 апреля, 2022

Так говорил Жириновский

18:17, 08 апреля, 2022

Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

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13:41, 20 июля, 2022

Лонгриды

Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта

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Как в Удмуртии люди пропадают

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