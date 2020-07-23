Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась замена старого оборудования на центральных тепловых пунктах в рамках концессионного соглашения между ООО «Удмуртские коммунальные системы» и городской администрацией.

Журналистам показали два объекта на территории Устиновского района, которые в своё время стали болевыми точками в теплосистеме Ижевска.

ЦТП по улице Барышникова, 35а обслуживает 24 дома и один детский сад. Сейчас здесь закончена основная часть модернизации. На смену устаревшим кожухотрубным теплообменникам пришли компактные и эффективные пластинчатые. В 2018 году они появились на системе отопления теплового пункта, в этом году – на системе ГВС. Стоимость модернизации оборудования на Барышникова только в текущем году составит 7,56 млн рублей.

«Это один из крупных ЦТП. Основная часть работ уже завершена, осталось установить автоматику на оборудование и поменять окна, двери, отремонтировать полы. Планируем освоить эти задачи в 2020 году», — рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

Следующей точкой на территории Устиновского района стал тепловой пункт по улице Союзной, 37а, к которому подключены 13 домов на 3 тыс. жителей, 2 школы и 1 детский сад. Этот микрорайон долгое время страдал от частых повреждений на теплосетях. И в первые года действия концессии силы в нём были брошены на замену самых изношенных труб.

Слева — старые советские теплообменники, справа — оборудование, которое придёт им на смену

А в 2020 году УКС приступили к реконструкции ЦТП и попутно меняют 1 километр сетей к трём проблемным домам. Основное внимание приковано к 14-этажке по адресу Союзная, 41.

«Здесь это самое высокое здание, что повлекло за собой проблему его «недогрева». Из-за разности высоты домов постоянно не хватало тепла верхним этажам. Принцип сообщающихся сосудов на практике. Решить эту проблему на старых теплосетях и оборудовании ЦТП было невозможно. Поэтому сейчас вместе с модернизацией теплового пункта мы перекладываем и трубопроводы к дому. Это поможет обеспечить нормальное теплоснабжение жителей дома», — отметил Балобанов.

Несмотря на активную работу сетевиков по замене труб и оборудования ЦТП, горячая вода продолжает подаваться в дома. Краткосрочные перерывы ГВС были в микрорайоне только на момент «переврезки» уже смонтированных новых теплосетей.

Объём вложений УКС в микрорайон на Союзной в этом году превысил 29 млн рублей.

«Всего в 2020 году мы заменим 40 километров сетей и модернизируем 10 ЦТП, причём 9 из них — это полноценная реконструкция. Очередность объектов определяется их износом. Устиновский район наиболее проблемный в этом плане. Но мы стараемся распределить силы равномерно по всем районам Ижевска», — рассказал Ярослав Балобанов.

Напомним, что Устиновский район зимой 2015-2016 года стал одним из эпицентров повреждаемости на теплосетях. Несмотря на то, что район был относительно новый, его инфраструктура не отличалась высоким качеством. С наступлением морозов без отопления и горячей воды в один день могли оказаться десятки домов.

Из-за непростой ситуации на теплосетях властям города пришлось ввести режим ЧС, который продлился с 22 января по 10 февраля 2016 года. За это время было ликвидировано 438 повреждений по всему городу.

В декабре 2016 года между городскими властями и компанией «Удмуртские коммунальные системы» было заключено концессионное соглашение на реконструкцию и ремонт теплосетей до 2032 года. Общий планируемый объём инвестиций с учетом инфляции составляет 9 млрд рублей.

Затем, в декабре 2019 года, была заключена вторая концессия стоимостью 755 млн рублей, по которой будут модернизированы 18 муниципальных котельных и теплосети от них.