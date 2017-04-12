Юрий Гагарин, советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

Улица Юрия Гагарина находится в Ленинском районе Ижевска. Она существует с 1957 года и первоначально носила название Узловая. 13 апреля 1961 года, на следующий день после полёта первого человека в космос, исполком Ижевского горсовета переименовал Узловую в улицу имени Юрия Гагарина.

Гагарина – одна из важнейших транспортных магистралей столицы Удмуртии. В обычный будничный день здесь всегда царит атмосфера суеты и постоянного движения. Именно на неё ведут дорожки от «парадных ворот города» - железнодорожного вокзала. И хотя сам вокзал находится на улице Дружбы, привокзальная площадь расположена на Гагарина. В любое время здесь можно увидеть пассажиров, спешащих на поезда дальнего следования и пригородные электрички.

Ещё в 1958 году по улице на участке от Колхозной до Московской улиц были проложены трамвайные пути. А сегодня здесь интенсивное движение общественного транспорта: трамваев 1, 3, 9 и 12 маршрутов, автобусов №№ 21, 22, 25, 36, 151, 357 и маршрутных такси № 49, 71.

Улица застроена многоэтажными жилыми домами, преимущественно пятиэтажными. Вдоль проезжей части расположен сквер имени Алексея Титова. Рядом стоит храм Святителя Алексия Московского с часовней.





Церемония закладки камня в основание будущего храма в честь Святителя Алексия Митрополита Московского. Фото: gasur.ru



На противоположной стороне выстроились в ряд продуктовые, бытовые, ювелирные, цветочные магазины, аптеки, гостиницы, семейное кафе. На улице Гагарина расположены важные организации и предприятия города. Здесь находится автопарк №1 ОАО «ИПОПАТ», Ижевский опытно-механический завод, административное здание Ижевского региона Горьковской железной дороги, Южные электрические сети, ОАО «УдмуртГеофизика», ДК «Железнодорожник». Кроме этого, на территории расположен ряд железнодорожных предприятий.

Развлекательные мероприятия здесь в основном проходят на Привокзальной площади и в Железнодорожном музее. Так, одним из ярких событий каждый год становится прибытие на станцию Поезда Победы, стилизованного под состав времен Великой Отечественной войны, фестивали творческих коллективов железнодорожников «Лестница успеха».

Протяжённость улицы 4710 метров. Почтовый индекс – 426028.

По материалам газеты «Столица Ижевск».