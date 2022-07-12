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Терпение и труд

15:15, 12 июля, 2022
Андрей Бирюков
Терпение и труд
15:15, 12 июля, 2022
Андрей Бирюков
27
0
#образование\n#Удмуртия
Фото: pexels.com
0

Как современных школьников хотят приобщить к труду, и что из этого выйдет.

В мае 2022 года депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики выступили с инициативой — привлечь учащихся школ к уборкам в классах и работе на пришкольных участках. Народные избранники посчитали, что привлечение к труду поможет сформировать у подростков чувство долга и ответственности.

Пока инициатива существует только в обращениях к Госдуме и правительству России. В свете этого «Сусанин» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциацией «СИЗ») решил разобраться, как будет работать привлечение детей к труду, какие работы они будут выполнять.  

Инициатива

Как заявила депутат Госсовета Удмуртии Елена Дербилова, опыт советской школы показал эффективность системы трудового обучения. Это способствовало воспитанию школьников и формированию у них любви к труду, уважения к людям труда. По её словам, сейчас учеников не заставляют даже убираться в классах и дежурить в столовой. По слова депутата, реформы, при которых школа только учит, нежизнеспособны. 

Таким образом депутаты от Удмуртии хотели добиться принятия соответствующего закона на федеральном уровне. 

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Впрочем, не одной школой едины — предполагалось, что для трудового воспитания можно привлекать и предприятия. Так, например, в июне завод «Ижсталь» объявил о наборе школьников для работы на территории предприятия. В частности, для выполнения работ по уборке и благоустройству. В «Ижстали» отметили, что работа на заводе — это не только профориентация с возможностью заработка, но и первый производственный опыт. Как уборка территории связана с литьём стали — в предприятии не объяснили.

Что такое трудовое воспитание

Как рассказали «Сусанину» в Минобрнауки Удмуртской Республики, трудовое воспитание — это передача детям знаний о труде и профессиях, навыков взаимопомощи и совместной деятельности, элементарных умений на бытовом уровне. 

«Это воспитание гармоничной, нравственной личности, готовой трудиться и имеющей представление о том, что это значит», — говорят в министерстве. Трудовое воспитание, продолжают в Минобрнауки, подразумевает не только работу, но и беседы, игры, экскурсии на производство и в учреждения среднего профессионального образования.

А был ли труд?

Как рассказал «Сусанину» президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов, практика привлечения к труду была в российских школах всегда, начиная со времён СССР. Тогда считалось, что трудовое воспитание необходимо для формирования правильного отношения к чужому труду, стимулировать их инициативу и творчество. Помимо обыденных школьных дежурств, в советские времена были и выезды на колхозные поля. 

Автор материала, как бывший школьник 2000-х годов, помнит «привлечение к труду». В частности, приходилось мыть пол в классе, поправлять парты и ставить на них стулья. Мытьё доски в какой-то мере тоже труд. Кроме того, существовала система дежурств — когда один класс дежурит по школе всю неделю. В это входило, например, оттирание чёрных полос на полу и помощь столовой. У кого-то было больше — например, строительство бассейна. 

Во времена учёбы в среднем специальном заведении, в 2010-х годах, дежурства тоже были: одни помогали в гардеробе (и это действительно была большая помощь), другие работали в столовой — накрывали на стол для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Опрошенные корреспондентом ученики 2010-х годов подтвердили, что различного рода труд был: мытьё полов, иногда даже стен, уборка в столовой. Присутствовала и так называемая «летняя отработка», когда учеников на летних каникулах сгоняли для работы в школе: полоть и поливать грядки, где растут цветы, красить классы.
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Фото: pexels.com

Однако всё не так радужно, как нам пытаются донести авторы инициативы о школьном труде. Задачи есть, рабочая сила есть, инвентарь — тоже. Весь вопрос в его качестве. Например, один из бывших школьников поделился с корреспондентом «Сусанина» качеством тряпки, которой регулярно протирали столы.

«В качестве тряпки выступал кусок наволочки или футболки. Хотя это больше кусок материи разваливающийся. И вот ты лезешь рукой в холодную воду, ощущаешь, как размокшие крошки хлеба проплывают между пальцев. Пытаешься отжать тряпку аккуратно, чтобы как можно меньше крошек на неё налипло. Всё это воняет хлоркой и чем-то несвежим», — делится бывший ученик школы одного из соседних регионов. 

Собеседник отметил, что после дежурств руки приходилось мыть «размокшим в воде куском» — так он описал мыло. 

В ижевской школе, как рассказал ещё один бывший ученик, отработки тоже были: мытьё стен, классов, усадка цветов, но какого-то плохого качества инвентаря замечено не было. В соседнем Кирове ученики подметали территорию, собирали опавшие с деревьев листья, где-то даже занимались шпаклёвкой полов и стен. 

В некоторых школах Москвы подобной работой ученики не занимались. А вот в Санкт-Петербурге местные власти привлекли к уборке снега с улиц школьников. Как сообщала пресс-служба администрации города, старшеклассникам за 2,5 часа работы платили 250 рублей. Власти заявляли, что к ним поступило много заявок от школьников, однако, судя по записям в социальных сетях, не все были этому рады. 

Что есть сейчас

В современной России ситуация другая. Здесь уже требуется согласие родителей для того, чтобы ребёнок был задействован в трудовой деятельности. 

«На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учащихся не вправе привлекать к труду, который не предусмотрен образовательной программой, без их согласия. [...] Со ссылкой на закон администрация учебных заведений часто и привлекает детей к труду. Мотивирует свою позицию она тем, что трудовые обязанности входят в общеобразовательную программу, поэтому учебные заведения не должны учитывать мнения родителей и учеников по этому вопросу», — говорит Владимир Котов. 

Однако условная уборка не входит в образовательный процесс. Привлечь ребёнка к труду можно только с письменного согласия родителей. Также ученик сам может согласиться — если ему больше 14 лет. Об этом же говорят и в Минобрнауки Удмуртии. 
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Фото: pexels.com

Если администрация учебного заведения договорилась с родителями, то должно быть оформлено соглашение. В договоре необходимо прописать условия и объём работ: например, сколько дежурств в месяц должно быть, что в ходе них выполняется (это может быть полив цветов, мытьё полов и другое). Родителям нужно следить за тем, как соблюдаются санитарные нормы и охрана труда. Владимир Котов говорит, что детей нельзя привлекать для мытья окон или работ вблизи железных и автомобильных дорог. В ином случае получается, что школа злоупотребляет учениками для использования их как рабочей силой.

Однако есть труд и образовательный, например, на соответствующих занятиях. Он соглашений не требует, а всё, что происходит за пределами школы — требует. Слова Владимира Котова подтверждаются комментарием республиканского Минобрнауки. Однако в министерстве отметили: ученик должен выполнять работу, которая подходит по его медицинским показаниям. Это правило касается не только уроков труда, но и в целом труда как такового.

Кем будут трудиться

Если инициативу депутатов Госсовета Удмуртии поддержат на федеральном уровне, то необходимо будет определить, какие виды работ могут выполнять дети, а также распределить это всё по возрастным категориям.

«Скорее всего, дело не пойдёт дальше того же стандартного набора обязанностей, вроде подметания полов, уборки классов, работы в столовой и дежурства по школе. Сильно сомневаемся, что в российских школах возможно возродить такую советскую экзотику, как сборка урожая на полях и в садах», — отмечают в Ассоциации «СИЗ».

В свою очередь, в Минобрнауки Удмуртии сказали, что трудовое воспитание может включать в себя работу как в школе, так и дома — например, помощь родителям или уборку. Для более старших учеников — работу на полях, в строительных отрядах, школьных лесничествах и так далее.  

В Ассоциации «СИЗ» считают, что нагрузка должна быть нарастающей. Условного 7-летнего школьника нельзя привлекать для каких-то существенных работ. Для начальной школы максимум должны быть уроки труда: например, поделки из шишек или пластилина. Для учеников средних и старших классов уже можно повышать нагрузку, но самое главное — труд не должен сказаться на здоровье детей. Перемещение тяжёлых предметов — это не для школьников.
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Фото: pexels.com

Есть ещё один момент: форма, оборудование, инструменты и прочее. Всё это должна предоставлять администрация школы — если уж она обязала учеников заняться работой, то пусть обеспечит их всем необходимым.

«Труд 14-летних детей можно использовать только для выполнения лёгкой работы, не причиняющей вред здоровью подростка и не мешающей ему учиться», — напоминают в Ассоциации «СИЗ». Кроме того, несовершеннолетние не могут работать с вредными и опасными условиями труда, как то: пожарная охрана, производство взрывоопасной продукции, перенос тяжестей и тому подобное. Также дети не могут работать под землёй и в местах, где их нравственное развитие (утрируя — это понимание «правильно» и «неправильно») может пострадать. 

Важно ещё и соблюдать количество часов, которые установлены Трудовым кодексом России. Так, для лиц младше 16 лет установлена (предельная) продолжительность рабочей недели в 24 часа (примерно 4 часа в день при пятидневке), а для 16-18-летних — 35 часов (7 часов в день). Для совершеннолетних — 40 часов.

Каков итог

В привлечении детей к труду на самом деле нет ничего плохого. Человек учится что-то делать сам, смотрит, как это делают другие, и визуально перенимает опыт. Другое дело, что нагрузка должна быть соразмерной, качество инвентаря хорошим, а главное — чтобы у самого ребёнка было желание. Нужно не принуждать к труду — а повышать интерес к нему. Только тогда от инициативы будет толк. 
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Главное, чтобы не получилось как, например, в Узбекистане: издание «Репост.уз» писало, что школьников принудили к труду. И это — несмотря на возражения как учеников, так и преподавателей. Руководил всем процессом директор школы, а против человека такого статуса мало кто пойдет.

В удмуртском Минобрнауки говорят, что трудовое воспитание не ставит себе цель использовать школьника. Задача в том, чтобы научить его чему-то, развить умственные способности, чтобы он понимал важность своей работы. 

 

15:15, 12 июля, 2022
Андрей Бирюков
27
0
#образование\n#Удмуртия

 

 

 


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