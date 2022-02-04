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Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

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Прокуратура проверила водонапорную башню в Балезинском районе, где под лёд провалился ребёнок

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15:10, 21 февраля, 2022

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На российской территории уничтожили группу украинских диверсантов и 2 БМП

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18:15, 21 февраля, 2022

Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных митингах

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20:30, 24 февраля, 2022

Россия заняла девятое место на Олимпиаде в Пекине

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12:25, 20 февраля, 2022

Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР и эвакуирует персонал посольства на Украине

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10:22, 23 февраля, 2022

Байден пообещал ввести жесткие санкции в отношении России в связи с ударами по Украине

10:43, 24 февраля, 2022
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Донецк и Луганск намерены установить контроль над двумя областями Украины

1882
13:07, 24 февраля, 2022

В МИД Китая не приняли термин «вторжение» в отношении событий на Украине

1570
13:31, 24 февраля, 2022

Остановить сертификацию «Северного потока-2» решили власти Германии

1540
17:19, 22 февраля, 2022

Пушилин: бойцы ДНР сражаются с украинскими силовиками возле границы с Россией

1428
15:04, 21 февраля, 2022

Лонгриды

Один телефонный звонок

16:56, 15 февраля, 2022
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Спортивный подарок спортивному посёлку

15:58, 15 февраля, 2022
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Любите цирк, друзья

10:28, 14 февраля, 2022
1674

Январский грех Владимира Шумайлова

13:13, 31 января, 2022
3128

Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске

18:37, 28 января, 2022
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Налоговый вычет: вернуть своё

13:44, 14 января, 2022
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Единственный на всю страну

12:18, 05 января, 2022
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Сказка возвращается: Золушка снова в цирке

11:10, 30 декабря, 2021
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Под покровом ночи

11:31, 28 декабря, 2021
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В Ленинском районе Ижевска откроют пункт приёма шин, веток, старой мебели

16:07, 20 декабря, 2021
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Новый профиль переработки отходов в Камбарке

14:37, 16 декабря, 2021
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Сталин в Ижевске: удивительная история танка в парке Кирова

14:10, 10 декабря, 2021
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Статьи

Конституционный суд признал приоритетной оплату энергоресурсов на социально значимых объектах

16:37, 14 февраля, 2022
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В АО «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год — без долгов!»

15:26, 08 февраля, 2022
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Свет, который спасёт жизнь

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Сейчас идеальный момент, чтобы инвестировать в биоразнообразие

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Альтернативные виды энергии: плюсы и минусы

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Зеленое наследие

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Промышленный масштаб Удмуртии

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Новый год — без долгов: учимся правильно выбирать кредитную карту

15:51, 28 декабря, 2021
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Лайфхаки: как эффективно пользоваться кредитной картой

15:51, 27 декабря, 2021
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2022 год станет знаковым для Ижевской ТЭЦ-2

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«Бизнес-Успех»: истории победителей

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«Золотой домкрат» для развития

11:43, 11 декабря, 2021
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«Бизнес в объективе»: ориентация на успех

21:15, 10 декабря, 2021
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Бюро МСЭ по Удмуртии: важные вопросы и планы на ближайшее будущее

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Плодотворное сотрудничество ЛУКОЙЛа и Удмуртии

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Участок образцовый

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Закон личной ответственности

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Контроль и сила: как работает уголовно-исполнительная инспекция Удмуртии

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Откуда пришли Бесермяне

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Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

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Кофемолка - выпуск 29: Сергей Макаров в гостях у Энвиля Касимова

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Анатомия процесса: Масло традиционное «Село Зеленое»

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