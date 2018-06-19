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Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
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Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

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16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

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08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

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12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

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09:55, 17 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
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Правительство России может смягчить пенсионную реформу

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10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

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18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

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10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

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17:35, 18 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
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Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

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15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

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16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

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19:30, 16 июня, 2018

Власти Македонии под нажимом Греции согласились переименовать свою страну

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10:24, 13 июня, 2018

Мультимедиа

«Талан» предоставил возможность воспользоваться сервисом электронной регистрации

11:24, 28 марта, 2017

Кофемолка - выпуск 29: Сергей Макаров в гостях у Энвиля Касимова

19:43, 16 февраля, 2017

Анатомия процесса: Масло традиционное «Село Зеленое»

07:58, 04 февраля, 2017