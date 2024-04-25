Причиной ухода Александра Маслякова из КВН назвали неоперабельную опухоль

Москва. Стала известна причина исчезновения ведущего телепрограммы КВН Александра Маслякова из эфира. Он проходит курс поддерживающего лечения из-за неоперабельной опухоли в легких, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, новообразование у 82-летнего Маслякова обнаружили в 2022 году, когда он переболел коронавирусом. Общее состояние артиста стало тяжелым, и он был вынужден отказаться от продолжения работы на телевидении.

Как сообщают СМИ, ведущим КВН на 2024 год стал комик Дмитрий Хрусталев. Напомним, ранее в связи с болезнями Маслякова его периодически заменяли также Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Михаил Галустян.