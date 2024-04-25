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Причиной ухода Александра Маслякова из КВН назвали неоперабельную опухоль

14:08, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Причиной ухода Александра Маслякова из КВН назвали неоперабельную опухоль
14:08, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
558
0
#культура\n#искусство\n#артисты\n#здоровье\n#онкология\n#рак\n#телевидение\n#КВН
Фото: kremlin.ru
558
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Злокачественное новообразование обнаружили в легких телеведущего.

Москва. Стала известна причина исчезновения ведущего телепрограммы КВН Александра Маслякова из эфира. Он проходит курс поддерживающего лечения из-за неоперабельной опухоли в легких, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, новообразование у 82-летнего Маслякова обнаружили в 2022 году, когда он переболел коронавирусом. Общее состояние артиста стало тяжелым, и он был вынужден отказаться от продолжения работы на телевидении.

Как сообщают СМИ, ведущим КВН на 2024 год стал комик Дмитрий Хрусталев. Напомним, ранее в связи с болезнями Маслякова его периодически заменяли также Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Михаил Галустян.

14:08, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
558
0
#культура\n#искусство\n#артисты\n#здоровье\n#онкология\n#рак\n#телевидение\n#КВН