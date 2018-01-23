Как оказалось, с 2003 по 2012 год водителя 34 раза задерживали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказе от прохождения освидетельствования, а также за управление машиной, будучи лишенным прав. 5 марта 2013 года суд назначил мужчине 5 лет колонии с лишением права управлять автомобилем на 3 года. В 2016 году Челякова условно-досрочно освободили. Однако в августе 2017 года сотрудники ГИБДД вновь поймали его пьяным за рулем. Теперь на свободе мужчина окажется только в начале 2019 года, а вернет права – более чем через 20 лет. Однако сам заключенный не исключает, что отсутствие документов его не остановит.



Почему даже смерть ребенка под колесами не может повлиять на человека и изменить его поведение? Корреспондент «Сусанина» Анна Торхова встретилась в колонии с Денисом Челяковым и узнала, о чем думает человек, неоднократно наступивший на одни и те же грабли.

Жизнь в секунду

В день аварии в октябре 2012 года примерно в 8 утра Денис Челяков поехал за женой на работу. Её там не оказалось, и мужчина отправился к матери. Активного движения на дорогах еще не было. «Ехал один. Впереди располагался перекресток. Там, метрах в 20 от перекрестка, была остановка. Стояло два автобуса, еще легковой авто и последним остановился «ГАЗ-53», типа хлебовозки <…> Мне нужно было объезжать, «ГАЗ» меня пропускал», - рассказал осужденный.

По словам Челякова, у перекрестка из-за грузовика на красный сигнал светофора неожиданно вышла девочка. До смертельного удара ребенок успел сделать пару шагов. «У меня не было расстояния, чтобы автомобиль направить куда-то в другую сторону», - пояснил водитель. Когда мужчина вышел из машины, то увидел, что на асфальте лицом вниз лежит человек. Сначала и не понял, что это девочка. «Лучше бы мне красный загорелся. Почему она побежала, когда все пешеходы стояли?» - говорит осужденный.

Как позже установили специалисты, причиной смерти ребенка стал травматический шок, который развился в ответ на полученные травмы. Экспертиза показала, что в момент столкновения, автолюбитель был пьян и превысил скорость. Челяков ехал 75 км/ч при разрешенной скорости 60 км/ч. Концентрация алкоголя на выдохе показала 0,910 мг/л.

«При приближении к регулируемому пешеходному переходу <…> продолжал вести автомобиль, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий <…>, сам себя поставил в такие условия. Продолжая движение <…>, мер к снижению скорости до начала экстренного торможения не принял, хотя мог это сделать с момента приближения к пешеходному переходу», - говорится в приговоре.





На те же грабли

Трагический случай и проведенное в колонии время не повлияли на решение Челякова снова сесть за руль пьяным. В августе 2017 года мужчина попался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде. На этот раз он возвращался после встречи одноклассников, друзья отмечали 23 года с момента окончания школы.

Рецидивист приехал на вечер с другом, который был за рулем авто. «Я машину бы оставил, у меня стеклоподъемник заклинило и машина открытая, с сигналкой что-то случилось. Думаю, как бы ее оставить? В итоге сел, завел, думаю - тут рядом. Только метров 30 отъехал, и тут же на перекрестке…», - рассказал Челяков.

Неизвестно, к чему мог бы привести очередной необдуманный поступок, если бы судьба повернулась иначе и на дороге не оказалось сотрудников полиции.

«Есть такие люди, они не соображают, но садятся. У меня нет привычки такой. Я не сажусь, когда себя плохо чувствую. <…> Если мне плохо, я лучше попрошу кого-нибудь, сам никогда не сяду», - заявил в своё оправдание осужденный.

Характеристика

«Осужденным за подобные преступления присущи такие качества, как недооценка негативных социальных последствий своих решений и действий, если они представляются им выгодными или удобными, легкомысленно-безответственное (в отношении безопасности других лиц, имущества) поведение. Также распространена завышенная самооценка своих возможностей и способностей к безопасным действиям в сложных ситуациях. Нередки преступления, совершенные в результате благополучного исхода предшествующих нарушений», - рассказала начальник психологической лаборатории исправительной колонии №3 Удмуртии Галина Галкина. Именно в этой колонии Челяков отбывает второе наказание.

Сейчас главная задача психологов - оказать ему помощь в адаптации к условиям социальной изоляции, в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций.

Сотрудники колонии также отмечают, что осужденный ведет себя спокойно, режима содержания не нарушает.

Что дальше?

«Жить», - ответил Челяков. Вина осознана, а страшные события постепенно стираются из памяти. После того, как Денис оказался за решеткой, жена, забрав двух детей, ушла от него.

Мужчина окажется на свободе 1 января 2019 года, но всё же надеется снова выйти по УДО в августе 2018-го. В планах – работать. По профессии Денис фермер и автослесарь-самоучка. Вся жизнь осужденного связана с автомобилями.

«Мне говорят: машины тебя погубят», - рассказал он.

Бесконечность не предел

По признанию рецидивиста, он не исключает, что, выйдя из колонии, вновь сядет за руль.

«В марте (2017 года – прим.ред.) делали запрос в ГАИ. Мне через две недели пришел ответ. Я был просто в шоке. «Челяков Денис Александрович, вы лишены прав на 23 года 2 месяца». И всё, думаю, смысл? Мне их (права – прим.ред.) не вернуть уже», - сказал мужчина. Отчасти именно это и повлияло на решение Челякова в августе снова сесть за руль «подшофе».

«Потому что терять-то нечего <…>. И трезвым можно сбить. Даже взять 12-й год, что бы я там сделал, был бы я трезвый и с водительским удостоверением. Перепрыгнул, что ли?» - пояснил мужчина. В голове бывшего водителя сложилось мнение, что еще больший срок лишения прав ничего не изменит в его жизни. «23 года – это нереально», - повторил он.

За решетку

С 1 июля 2015 года в Уголовном кодексе России появилась статься 264.1, которая серьёзно ужесточила ответственность за повторную езду в пьяном виде. Трагедия в Воткинске внесла свою лепту в изменение законодательства.

Ранее водителя ожидало лишение прав и штраф. Теперь же суд может назначить виновному не только повышенный штраф от 200 до 300 тыс. рублей, но и лишить свободы до двух лет.

«Ситуация вообще уникальная. Есть случай, когда суд 33 раза выносил постановления о лишении водительских прав», - отметил премьер Дмитрий Медведев на совещании по безопасности дорожного движения в 2012 году.





Статистика

За 12 месяцев 2017 года сотрудники полиции в Удмуртии остановили 7896 водителей с признаками опьянения. В 2016 году этот показатель равнялся 8862. Более чем у половины - 5547 водителей по результатам освидетельствования инспекторы установили состояние опьянения, 2349 отказались от прохождения процедуры.

По итогам прошлого года количество ДТП с участием водителей, которые были пьяными или отказались от освидетельствования, снизилось с 255 до 207.

Число погибших по вине нетрезвых сократилось с 41 до 38 человек, также упало число травмированных - 285 (2016 год – 313 человек).

С 1 по 22 января 2018 года сотрудники остановили 446 водителей с признаками опьянения.

Никто кроме нас

Помните! Никто кроме нас самих не может защитить себя лучше. Попасть под колеса нерадивого водителя может каждый. Будьте аккуратны и внимательны при переходе дороги. Проверяйте, пропускает ли вас автомобиль, успеет ли он затормозить.

И не забывайте: мы, члены общества, должны заботиться не только о себе, но и о других. Если бы кто-нибудь из стоящих рядом с девочкой пешеходов успел схватить её за руку и запретил идти на красный, трагедии могло и не быть.