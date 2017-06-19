Арина Петрова. Это имя сегодня известно не только в Ижевске, но и во многих странах мира. Большинство из нас знают Арину, 13-летнюю певицу, как полуфиналистку телепроекта «Голос. Дети» и победителя Международного конкурса молодых исполнителей «Детская новая волна-2017». Финал этого конкурса проходил с 31 мая по 1 июня в Крыму. За победу боролись 13 юных исполнителей из 11 стран.

Юное дарование

Мама Арины, Ирина Алексеевна, рассказывает, что впервые привела дочку в детскую эстрадную студию «Дельфин» в 5 лет, но не для того, чтобы сделать из неё певицу. Более того, мама отдала девочку в танцы, а раз здесь ещё и поют, то и туда тоже. Удивительно, но в семье Арины никто не поёт, не танцует, не снимается в кино, родители девочки имеют техническое образование. Поэтому о том, что их дочка будет петь, не думали. Первая песня, которую услышали педагоги от 5-летней Арины - «Олеся». Учителя говорят, композиция сложная для девочки, которая не занималась вокалом профессионально, но уже тогда было понятно - её ждёт большое и светлое будущее. Художественный руководитель, педагог по вокалу, продюсер детской эстрадной студии «Дельфин», Ольга Костина, рассказывает, что самый первый и серьёзный конкурс у Арины - это Международный фестиваль «Bravo,Turku - 2012», который проходил в Финляндии. Тогда коллектив студии «Дельфин» стал обладателем гран-при, а Арина Петрова - лауреатом 1-й степени.

Круто! Ты попал на ТВ

В жизни Арины Петровой было множество конкурсов, один из них - телепроект первого канала «Голос. Дети». «С интересом наблюдала за взрослыми участниками проекта «Голос» и мечтала быть на их месте, - говорит Арина. - Поэтому, когда объявили набор на телепроект первого сезона «Голос. Дети», мы с мамой отправили заявку на участие в конкурсе. Обрадовалась, когда пришёл положительный ответ. Мне тогда было 9 лет. Очень хотела попасть в команду Пелагеи, так как мне близок её репертуар. На «слепых прослушиваниях» исполнила песню «Птица». Очень волновалась, хотелось спеть красиво, с душой. Моя мечта сбылась - ко мне повернулась Пелагея. Очень благодарна ей и её маме за работу со мной, за их советы - для меня это бесценный опыт. И пусть я не дошла до финала, - это на самом деле не так важно, главное, что я попала на этот проект. Здесь нашла новых друзей, вживую пообщалась известными на весь мир людьми, сделала фотографии на память». Далее Арина, как настоящая звезда, выступала в одной концертной программе в Кремле со звёздами российской эстрады.

Рассказывая про закулисную жизнь, Арина вспоминает, что педагоги были очень внимательны к конкурсантам, не проявляли строгость, наоборот, общались с детьми на равных, учитывали их пожелания в выборе той или иной песни, вместе работали над ошибками.

Именно после данного проекта Арину Петрову стали узнавать на улицах Ижевска, брать автографы, приглашать на концерты. К примеру, в дни празднования Дня города она выступала на различных площадках Ижевска.

Соло для «Птицы»

В марте прошлого года в Филармонии состоялся первый сольный концерт Арины под названием «Не детский голос». Данная идея принадлежит руководителям студии «Дельфин» Ольге и Константину Костиным, которые стараются поддерживать Арину во всём.

В зале не было ни одного свободного места, готовились к концерту долго и тщательно. Юная певица исполняла полюбившиеся публике песни «Птица» - именно с неё она начала своё выступление на сцене Филармонии, далее прозвучали композиции «Пёрышко», «Стороною дождь», «Кукушка», «Полюшко» и многие другие. Два часа пролетели незаметно. Зрители отмечали, что это было волшебно, неповторимо, красиво, настоящее шоу звезды.



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Волновались все, особенно мама. Именно она создавала образ дочке, покупала ткань, кружева для пошива костюмов на заказ. Поддержать Арину пришли её друзья, одноклассники, поклонники её творчества, дорогие сердцу люди. На сцене вместе с ней выступали Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики «Италмас», детская эстрадная студия «Дельфин», заслуженные артисты Удмуртской Республики Ксения Благович и Алексей Прозоров, педагог Арины по народному вокалу Евгения Степанова, руководители детской эстрадной студии «Дельфин» Ольга и Константин Костины и другие певцы, артисты и танцоры города Ижевска.

Концерт состоял из трёх блоков - сначала Арина исполнила песни ближе к року, потом - народные и в третьей части - эстрадные.

В завершении праздничной программы вместе с Ариной исполнили песню «С новым годом, страна» её педагоги - Ольга и Константин Костины. Они говорят: «Мы очень гордимся нашей воспитанницей. Она удивительный человек – открытая, добрая, честная, а главное, несмотря на славу, Арина не болеет звёздной болезнью».

На волне

Новость о то, что Арина Петрова стала победителем Международного конкурса молодых исполнителей «Детская новая волна-2017» облетала мир быстро. В 12 часов ночи в аэропорту Ижевска Арину встречали её родственники, друзья, педагоги с криками «Арина лучше всех!»

«Мы давно следили за этим конкурсом, но подать заявку на участие не решались, - вспоминает мама девочки. – Уговорили Ольга и Константин Костины. О том, что я отправила заявку на участие, Арине не сказала, а когда нас допустили до отборочного тура, подумали, - надо попробовать свои силы. Не рассчитывали на победу, так как соперники были достаточно сильными вокалистами. Дочка исполнила 5-6 песен, мы прошли дальше. Она получала самые высокие оценки, и, когда назвали её имя в финале, мы не до конца осознавали, что победили. Мы разделили первое место с Анаит Адамян из Армении.



Детская Новая волна 2017 (день второй - эфир от 17 июня 2017 года)

Статуэтку «Волна» и диплом Арине вручал российский композитор, народный артист России Игорь Крутой. Эмоции в этот момент меня переполняли».

«Благодарна своим родителям за поддержку, особенно маме, - говорит Арина Петрова. - Она мой стилист, парикмахер, фотограф, правда, на проекте были свои стилисты и парикмахеры, и мама боялась, что мне отрежут волосы или покрасят их в тёмный цвет, как это делали другим участникам конкурса».

Сегодня Арина не только поёт, но и танцует, изучает английский и немецкий языки, играет на четырёх музыкальных инструментах – фортепьяно, гитаре, тамбурине и перкуссии. Кроме того, Арина отличница в школе.

Следующая её мечта - стать участником международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».

И, безусловно, свою жизнь она хочет связать с музыкой.

(по материалам газеты «Столица Ижевск»)