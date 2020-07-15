Именно для таких случаев в Ижевске открылся «SWOPмаркет». Здесь можно не просто отдать товар, но и получить взамен другой. Всё, что не подходит по размеру, разонравилось, или просто хранится дома «как память», можно нести сюда.

Экономия

Сегодня обмен – не только современный способ экологично избавиться от ненужного, но и весело провести время, выбирая для себя что-то новое. Благодаря обмену можно дать «вторую жизнь» хорошим вещам, бесцельно пылящимся дома, давно прочитанным книгам, игрушкам, в которые дети уже не играют, спортивному инвентарю и любым другим непродовольственным товарам. Это простая возможность сделать счастливее не только себя, но и других.

В отличие от привычных «секонд-хендов» и комиссионных магазинов, платить в SWOPмаркете не нужно, достаточно приобрести только СВОПбилет за 199 рублей.

В первую очередь, такие маркеты дают шанс сэкономить деньги на покупке новых вещей. Посчитайте, сколько рублей в месяц уходит на одежду, и что из этого вы действительно надеваете регулярно. Неудивительно, если 50% покупок просто остаются ждать своего звездного часа.

«Своп» или попросту обмен, это некая равноценная, натуральная сделка: приносите вещи и получаете за них «свопы» – своеобразную валюту маркета. Администратор оценивает каждый товар в купонах, на которые можно приобрести абсолютно любую вещь в пределах суммы. Дальше всё просто: оплачиваете свопами покупку и забираете понравившееся. Консультанты SWOPмаркета помогут с выбором товаров как для взрослых, так и для детей.





В случае, когда качественных вещей накопилось дома слишком много, их заберут самовывозом, и также вручат свопы. Для этого нужно сфотографировать товары и отправить фотографии в группу маркета в ВКонтакте.

Доброта спасет мир

Если от неосознанной покупки хочется избавиться, но брать другую вещь желания пока нет, своп можно опустить в благотворительный ящик. Каждое последнее воскресенье месяца им смогут воспользоваться те, кто по-настоящему нуждается в новых предметах быта или одежде, для кого каждый своп словно подарок.

Такие купоны раздают всем желающим. Оплатив только своп-билет, можно выбрать себе футболку, платье, новую книгу, пазл для ребенка и любую другую вещь, без сдачи своей.

Экотренд

Быстро меняющаяся мода, сотни магазинов с привлекательными вывесками часто заставляют покупать ненужное, лишнее. Это стало почти привычкой. Многие тратят время в переполненных торговых центрах, проводят дни в поисках интересной вещи, переплачивают, покупая вещь втридорога. Попытаться найти одежду по душе можно в «SWOPмаркете». Обмен станет добрым делом не только для нас самих, но и экологии. Выбросы от производства одежды – огромны. Современная мода стала настоящим злом для планеты, и повлиять на это может только человек. Чем меньше вещей будет покупать каждый человек, тем активнее замедлятся темпы производства новых. Природа скажет «спасибо» таким изменениям.





Одно «но»

За одно посещение «SWOPмаркета» можно сдать не более 10 вещей, а за купленный своп-билет посетители могут забрать любое количество понравившихся вещей на сумму не выше 2 тыс. свопов, либо не больше 5 вещей по любой цене.





Загляните в свои шкафы, на балконы – там точно найдется что-то ненужное, но хорошее. Приносите в СВОПмаркет! Возможно, кому-то эти вещи необходимы, а вы освободите место в доме для покупки чего-то нового!

СВОП маркет находится по адресу: улица Красноармейская, 137. Тел.: 90-60-04

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