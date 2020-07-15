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В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
14:39, 15 июля, 2020
116
0
#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#магазины
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Посчитайте, сколько ненужных вещей, которые давно «не выходили в свет», лежат на полках вашего шкафа. Хорошие, почти новые, и даже брендовые, но выбросить их – рука не поднимается.

Именно для таких случаев в Ижевске открылся «SWOPмаркет». Здесь можно не просто отдать товар, но и получить взамен другой. Всё, что не подходит по размеру, разонравилось, или просто хранится дома «как память», можно нести сюда.

Экономия

Сегодня обмен – не только современный способ экологично избавиться от ненужного, но и весело провести время, выбирая для себя что-то новое. Благодаря обмену можно дать «вторую жизнь» хорошим вещам, бесцельно пылящимся дома, давно прочитанным книгам, игрушкам, в которые дети уже не играют, спортивному инвентарю и любым другим непродовольственным товарам. Это простая возможность сделать счастливее не только себя, но и других.

В отличие от привычных «секонд-хендов» и комиссионных магазинов, платить в SWOPмаркете не нужно, достаточно приобрести только СВОПбилет за 199 рублей.

В первую очередь, такие маркеты дают шанс сэкономить деньги на покупке новых вещей. Посчитайте, сколько рублей в месяц уходит на одежду, и что из этого вы действительно надеваете регулярно. Неудивительно, если 50% покупок просто остаются ждать своего звездного часа.

«Своп» или попросту обмен, это некая равноценная, натуральная сделка: приносите вещи и получаете за них «свопы» – своеобразную валюту маркета. Администратор оценивает каждый товар в купонах, на которые можно приобрести абсолютно любую вещь в пределах суммы. Дальше всё просто: оплачиваете свопами покупку и забираете понравившееся. Консультанты SWOPмаркета помогут с выбором товаров как для взрослых, так и для детей.

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В случае, когда качественных вещей накопилось дома слишком много, их заберут самовывозом, и также вручат свопы. Для этого нужно сфотографировать товары и отправить фотографии в группу маркета в ВКонтакте.

Доброта спасет мир

Если от неосознанной покупки хочется избавиться, но брать другую вещь желания пока нет, своп можно опустить в благотворительный ящик. Каждое последнее воскресенье месяца им смогут воспользоваться те, кто по-настоящему нуждается в новых предметах быта или одежде, для кого каждый своп словно подарок.

Такие купоны раздают всем желающим. Оплатив только своп-билет, можно выбрать себе футболку, платье, новую книгу, пазл для ребенка и любую другую вещь, без сдачи своей.

Экотренд

Быстро меняющаяся мода, сотни магазинов с привлекательными вывесками часто заставляют покупать ненужное, лишнее. Это стало почти привычкой. Многие тратят время в переполненных торговых центрах, проводят дни в поисках интересной вещи, переплачивают, покупая вещь втридорога. Попытаться найти одежду по душе можно в «SWOPмаркете». Обмен станет добрым делом не только для нас самих, но и экологии. Выбросы от производства одежды – огромны. Современная мода стала настоящим злом для планеты, и повлиять на это может только человек. Чем меньше вещей будет покупать каждый человек, тем активнее замедлятся темпы производства новых. Природа скажет «спасибо» таким изменениям.

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Одно «но»

За одно посещение «SWOPмаркета» можно сдать не более 10 вещей, а за купленный своп-билет посетители могут забрать любое количество понравившихся вещей на сумму не выше 2 тыс. свопов, либо не больше 5 вещей по любой цене.


Загляните в свои шкафы, на балконы – там точно найдется что-то ненужное, но хорошее. Приносите в СВОПмаркет! Возможно, кому-то эти вещи необходимы, а вы освободите место в доме для покупки чего-то нового!

СВОП маркет находится по адресу: улица Красноармейская, 137. Тел.: 90-60-04

Страницы в соцсетях: Инстаграм, ВКонтакте.

14:39, 15 июля, 2020
116
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#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#магазины

 

 

 


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