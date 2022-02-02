В конце декабря 2021 года депутат Государственного совета Удмуртской Республики Пётр Басов обратился к правительству Российской Федерации с инициативой по изменению правил дорожного движения. Предложение народного избранника касалось защиты пешеходов, а именно — вменить им в обязанность иметь при себе светоотражающие элементы при движении по территории населённых пунктов.

Похожие правила в России действуют ещё с 2015 года, однако о них мало кто знает, и люди продолжают массово попадать под колёса автомобилей, особенно ночью. Далеко не все граждане нашей страны когда-либо слышали о подобных нормах и уж тем более о светоотражающих элементах.

ИА «Сусанин» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциацией «СИЗ») решило разобраться, как инициатива связана с безопасностью, каковы перспективы по массовому внедрению светоотражающих частей одежды, и как это уже работает в России и зарубежных странах.

Ситуация на дорогах

Ежегодно на дорогах России происходит более 100 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых более 10 тыс. человек погибают, порядка 150 тыс. получают травмы.

По данным Научного центра БДД МВД России, за 9 месяцев 2021 года в нашей стране произошло 96,3 тыс. аварий. Наезды на пешеходов составили четверть всех ДТП — 24,1 тыс. случаев. Это второй по популярности вид дорожных происшествий. При этом 23% аварий с погибшими тоже относятся к сбитым на дорогах людям — 2,3 тыс. человек. И это тоже второе место. Больше людей погибает только при столкновениях авто.

В число основных причин таких происшествий МВД России относит нарушение ПДД водителями — 85,4 тыс. случаев. Ещё одна причина — плохое дорожное полотно или освещение. Связанных с этим происшествий — 34,6 тыс. Однако существует и обратная сторона медали — сами пешеходы и их неправильное поведение. Чуть более 9 тыс. аварий произошли по вине человека, шедшего пешком.

Инфографика: Научный центр БДД МВД России.

По Удмуртии ситуация на дорогах следующая: за весь 2021 год произошло 1,3 тыс. ДТП с пострадавшими. Погибли 140 человек, травмы получили 1,6 тыс. Зарегистрирован 401 случай наезда на пешехода: 31 погиб, 380 пострадали.

Инициатива

В конце декабря 2021 года депутат Госсовета Удмуртии Пётр Басов выступил с предложением: обязать пешеходов носить светоотражающие элементы как в населённых пунктах, так и за их пределами. Кроме того, он попросил правительство России рассмотреть возможность побуждения производителей верхней одежды к использованию светоотражающих элементов в своих продуктах.

Депутат обращает внимание, что наибольшая тяжесть последствий ДТП с участием пешеходов отмечается в ночное время. Таких происшествий в Удмуртии за 2021 год зарегистрировано 77, в них погибли 13 человек, а 66 получили травмы. В качестве одной из причин таких инцидентов приводится плохая видимость на дорогах, из-за чего водители часто не замечают ночных пешеходов.

Что такое светоотражатели и какие они бывают

Про то, какие материалы могут внедрить в повседневную одежду граждан, рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) Владимир Котов. По его словам, светоотражающие элементы — это материалы, которые могут возвращать луч света обратно к источнику. За счёт этого и обеспечивается видимость.

Фото: flickr.com/photos/mrjorgen

Также существуют и световозвращающие элементы — их делают из материалов, на которые наносятся микроскопические полусферы. Они имеют большую яркость и видимость. Однако есть нюансы.

«И с теми и с другими элементами важно понимать, что видимым человек будет тогда, когда на него попадает свет. При этом бывает много случаев, когда пешеход стал видимым, а предотвратить ДТП уже нельзя. Поэтому мы рекомендуем использовать светоизлучающие элементы», — говорит Владимир Котов.

Преимущество такого материала в том, что он работает на диодной основе и не зависит от источника света. Он одинаково подойдёт для одежды и обуви.

Опыт применения в России и за её пределами

В 2014 году в России дополнили Правила дорожного движения обязанностью пешеходов иметь светоотражающие элементы, если они находятся вне населённых пунктов. Похожие правила действуют и для водителей: им необходимо использовать элементы для отражения света в случае вынужденной остановки или ДТП. При этом для разных материалов существуют свои государственные стандарты.

Светоотражатели используют и в индустриальной сфере — ими оборудуют спецодежду дорожных рабочих, железнодорожников, сотрудников ДПС и других.

Фото: Управление ГИБДД по Красноярскому краю

Кроме того, в ГИБДД нанесли светоотражающую краску, чтобы их было хорошо заметно в темноте. Для людей ношение элементов для отражения света, или фликеров (от англ. flicker — «мигать»), является обязательным с 2003 года. Эти и другие меры, по некоторым данным, помогли финнам уменьшить смертность на дорогах примерно в 2 раза.

Фото: flickr.com/photos/mrjorgen. Сделано оно, к слову, как раз в Скандинавии.

Как рассказали в АСИЗ, мировой опыт показал, что риск гибели пешехода на тёмной дороге при наличии светоотражателей (световозвращателей) снижается примерно на 70%. Неосвещённый пешеход в 8 раз больше подвергается вероятности несчастного случая.

Каковы перспективы в России?

Поскольку люди не хотят наклеивать на свою одежду защитные элементы сами, к этому хотят побудить производителей. Однако возникает вопрос: как много наших граждан будет покупать именно такие вещи, со светоотражателями?

В АСИЗ отвечают, что в первую очередь людей любого возраста нужно приучать к «культуре безопасности»: «Нужно приучать к ней людей, рассказывать им о значимости сохранения своей жизни в хорошем ресурсном состоянии, об адекватном реагировании на уже имеющиеся риски и опасности. Человек должен уметь их правильно выявлять и идентифицировать», — говорит президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Другой вопрос: возможно ли наладить массовое производство? Однако оно уже есть. Как говорилось выше — светоотражатели на одежде активно используются самыми разными структурами, начиная от дорожных рабочих до сотрудников полиции. Это значит, что применение их на обычной одежде никак не затруднит производство. Кроме того, в АСИЗ отмечают, что элементы для отражения (возвращения) света используют даже на велосипедах и детских колясках.

ГИБДД проводит профилактику использования светоотражателей среди школьников. Фото: 1 отдел ГИБДД МВД России по Удмуртии.

При этом любая новелла порождает подражателей. Появятся ли на прилавках подделки? АСИЗ считает, что вряд ли — потому что это легко проверить. Так, достаточно просто навести на изделие свет в темноте. Яркий свет будет признаком качества. Ещё один способ: потереть материал и посветить на него. Если в месте заломов проявились тёмные места, это будет значить, что материал поддельный, долго он не прослужит.

Ну а сколько людей готовы беспрекословно следовать букве закона? На этот вопрос точного ответа нет. В АСИЗ заявляют, что жители делятся на законопослушных и незаконопослушных, их примерно по 10% с каждой стороны. Остальные 80% присоединятся к первым или вторым «в зависимости от созданных внешних условий».

«Поэтому наша задача – это создание таких условий, в которых люди будут заинтересованы в сохранении собственного ресурсного состояния и это опять вопрос «культуры безопасности», — отметили в Ассоциации.

Вместе с тем в организации отметили ещё одну важную вещь: безопасность пешехода зависит не только от наличия у него светоотражателей, но и в принципе от условий дороги: есть ли на ней достаточное освещение, пешеходные зоны, в хорошем ли состоянии дорожное полотно.

Достичь нулевой смертности на дорогах, скорее всего, невозможно, но её можно максимально снизить, как того добились, например, в странах Скандинавии. Водитель и пешеход могут сосуществовать, если для того приложены все усилия как со стороны государства, так и участников движения.