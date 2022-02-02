Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Свет, который спасёт жизнь

14:05, 02 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Свет, который спасёт жизнь
14:05, 02 февраля, 2022
Андрей Бирюков
968
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#правила дорожного движения
Фото: УМВД Ульяновской области
0

В конце декабря 2021 года депутат Государственного совета Удмуртской Республики Пётр Басов обратился к правительству Российской Федерации с инициативой по изменению правил дорожного движения. Предложение народного избранника касалось защиты пешеходов, а именно — вменить им в обязанность иметь при себе светоотражающие элементы при движении по территории населённых пунктов. 

Похожие правила в России действуют ещё с 2015 года, однако о них мало кто знает, и люди продолжают массово попадать под колёса автомобилей, особенно ночью. Далеко не все граждане нашей страны когда-либо слышали о подобных нормах и уж тем более о светоотражающих элементах.

ИА «Сусанин» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциацией «СИЗ») решило разобраться, как инициатива связана с безопасностью, каковы перспективы по массовому внедрению светоотражающих частей одежды, и как это уже работает в России и зарубежных странах. 

 

Ситуация на дорогах

Ежегодно на дорогах России происходит более 100 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых более 10 тыс. человек погибают, порядка 150 тыс. получают травмы.

По данным Научного центра БДД МВД России, за 9 месяцев 2021 года в нашей стране произошло 96,3 тыс. аварий. Наезды на пешеходов составили четверть всех ДТП — 24,1 тыс. случаев. Это второй по популярности вид дорожных происшествий. При этом 23% аварий с погибшими тоже относятся к сбитым на дорогах людям — 2,3 тыс. человек. И это тоже второе место. Больше людей погибает только при столкновениях авто.

В число основных причин таких происшествий МВД России относит нарушение ПДД водителями — 85,4 тыс. случаев. Ещё одна причина — плохое дорожное полотно или освещение. Связанных с этим происшествий — 34,6 тыс. Однако существует и обратная сторона медали — сами пешеходы и их неправильное поведение. Чуть более 9 тыс. аварий произошли по вине человека, шедшего пешком. 

виды.png

Инфографика: Научный центр БДД МВД России.

По Удмуртии ситуация на дорогах следующая: за весь 2021 год произошло 1,3 тыс. ДТП с пострадавшими. Погибли 140 человек, травмы получили 1,6 тыс. Зарегистрирован 401 случай наезда на пешехода: 31 погиб, 380 пострадали. 

Инициатива

В конце декабря 2021 года депутат Госсовета Удмуртии Пётр Басов выступил с предложением: обязать пешеходов носить светоотражающие элементы как в населённых пунктах, так и за их пределами. Кроме того, он попросил правительство России рассмотреть возможность побуждения производителей верхней одежды к использованию светоотражающих элементов в своих продуктах.

Депутат обращает внимание, что наибольшая тяжесть последствий ДТП с участием пешеходов отмечается в ночное время. Таких происшествий в Удмуртии за 2021 год зарегистрировано 77, в них погибли 13 человек, а 66 получили травмы. В качестве одной из причин таких инцидентов приводится плохая видимость на дорогах, из-за чего водители часто не замечают ночных пешеходов.

Что такое светоотражатели и какие они бывают

Про то, какие материалы могут внедрить в повседневную одежду граждан, рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) Владимир Котов. По его словам, светоотражающие элементы — это материалы, которые могут возвращать луч света обратно к источнику. За счёт этого и обеспечивается видимость.

Фото

Фото: flickr.com/photos/mrjorgen

Также существуют и световозвращающие элементы — их делают из материалов, на которые наносятся микроскопические полусферы. Они имеют большую яркость и видимость. Однако есть нюансы.

«И с теми и с другими элементами важно понимать, что видимым человек будет тогда, когда на него попадает свет. При этом бывает много случаев, когда пешеход стал видимым, а предотвратить ДТП уже нельзя. Поэтому мы рекомендуем использовать светоизлучающие элементы», — говорит Владимир Котов.

Преимущество такого материала в том, что он работает на диодной основе и не зависит от источника света. Он одинаково подойдёт для одежды и обуви.

Опыт применения в России и за её пределами

В 2014 году в России дополнили Правила дорожного движения обязанностью пешеходов иметь светоотражающие элементы, если они находятся вне населённых пунктов. Похожие правила действуют и для водителей: им необходимо использовать элементы для отражения света в случае вынужденной остановки или ДТП. При этом для разных материалов существуют свои государственные стандарты. 

Светоотражатели используют и в индустриальной сфере — ими оборудуют спецодежду дорожных рабочих, железнодорожников, сотрудников ДПС и других. 

гибдд красноярск.jpg

Фото: Управление ГИБДД по Красноярскому краю 

Кроме того, в ГИБДД нанесли светоотражающую краску, чтобы их было хорошо заметно в темноте. Для людей ношение элементов для отражения света, или фликеров (от англ. flicker — «мигать»), является обязательным с 2003 года. Эти и другие меры, по некоторым данным, помогли финнам уменьшить смертность на дорогах примерно в 2 раза.

фликеры.jpg

Фото: flickr.com/photos/mrjorgen. Сделано оно, к слову, как раз в Скандинавии.

Как рассказали в АСИЗ, мировой опыт показал, что риск гибели пешехода на тёмной дороге при наличии светоотражателей (световозвращателей) снижается примерно на 70%. Неосвещённый пешеход в 8 раз больше подвергается вероятности несчастного случая. 

Каковы перспективы в России? 

Поскольку люди не хотят наклеивать на свою одежду защитные элементы сами, к этому хотят побудить производителей. Однако возникает вопрос: как много наших граждан будет покупать именно такие вещи, со светоотражателями? 

В АСИЗ отвечают, что в первую очередь людей любого возраста нужно приучать к «культуре безопасности»: «Нужно приучать к ней людей, рассказывать им о значимости сохранения своей жизни в хорошем ресурсном состоянии, об адекватном реагировании на уже имеющиеся риски и опасности. Человек должен уметь их правильно выявлять и идентифицировать», — говорит президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Другой вопрос: возможно ли наладить массовое производство? Однако оно уже есть. Как говорилось выше — светоотражатели на одежде активно используются самыми разными структурами, начиная от дорожных рабочих до сотрудников полиции. Это значит, что применение их на обычной одежде никак не затруднит производство. Кроме того, в АСИЗ отмечают, что элементы для отражения (возвращения) света используют даже на велосипедах и детских колясках.

гибдд ур.jpg

ГИБДД проводит профилактику использования светоотражателей среди школьников. Фото: 1 отдел ГИБДД МВД России по Удмуртии.

При этом любая новелла порождает подражателей. Появятся ли на прилавках подделки? АСИЗ считает, что вряд ли — потому что это легко проверить. Так, достаточно просто навести на изделие свет в темноте. Яркий свет будет признаком качества. Ещё один способ: потереть материал и посветить на него. Если в месте заломов проявились тёмные места, это будет значить, что материал поддельный, долго он не прослужит.

Ну а сколько людей готовы беспрекословно следовать букве закона? На этот вопрос точного ответа нет. В АСИЗ заявляют, что жители делятся на законопослушных и незаконопослушных, их примерно по 10% с каждой стороны. Остальные 80% присоединятся к первым или вторым «в зависимости от созданных внешних условий». 

«Поэтому наша задача – это создание таких условий, в которых люди будут заинтересованы в сохранении собственного ресурсного состояния и это опять вопрос «культуры безопасности», — отметили в Ассоциации.

Вместе с тем в организации отметили ещё одну важную вещь: безопасность пешехода зависит не только от наличия у него светоотражателей, но и в принципе от условий дороги: есть ли на ней достаточное освещение, пешеходные зоны, в хорошем ли состоянии дорожное полотно. 

Достичь нулевой смертности на дорогах, скорее всего, невозможно, но её можно максимально снизить, как того добились, например, в странах Скандинавии. Водитель и пешеход могут сосуществовать, если для того приложены все усилия как со стороны государства, так и участников движения.

14:05, 02 февраля, 2022
Андрей Бирюков
968
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#правила дорожного движения

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске отменили Международный фестиваль циркового искусства

15:00, 01 февраля, 2022
9825

В Ижевске осудили пьяного водителя, сбившего пятилетних детей

6427
14:10, 31 января, 2022

В Ижевске начали собирать вещи для нуждающихся семей

5039
15:30, 03 февраля, 2022

За 2022 год в Удмуртию из Казахстана ввезли 120 тонн рапсового жмыха

4913
09:40, 31 января, 2022

Количество заражений ковидом в Удмуртии впервые превысило тысячу за сутки

4853
09:49, 29 января, 2022

В Подмосковье у шоссе заметили молодого тигра

17:02, 29 января, 2022
1480

Тайный ход и скрытые комнаты нашли в старинном российском монастыре

1267
17:53, 01 февраля, 2022

Женщина с четырьмя детьми погибла при пожаре в Архангельской области

1199
13:33, 29 января, 2022

Ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв

1060
13:33, 30 января, 2022

Путин прокомментировал ответ США на предложения России по безопасности

1057
10:23, 02 февраля, 2022

Посол КНР предупредил США о возможности военного конфликта в случае поддержки Тайваня

13:13, 29 января, 2022
1357

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 34 случая заражения ковидом

1242
16:45, 30 января, 2022

Трамп обещал помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах президента в 2024 году

1199
14:45, 30 января, 2022

В Германии объяснили, почему омикрон-штамм активно распространяется среди детей

952
11:23, 01 февраля, 2022

Жителя США задержали по подозрению в подготовке покушения на Байдена

928
15:34, 29 января, 2022

Лонгриды

Январский грех Владимира Шумайлова

13:13, 31 января, 2022
1342

Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске

18:37, 28 января, 2022
2141

Налоговый вычет: вернуть своё

13:44, 14 января, 2022
2629

Единственный на всю страну

12:18, 05 января, 2022
3504

Сказка возвращается: Золушка снова в цирке

11:10, 30 декабря, 2021
3269

Под покровом ночи

11:31, 28 декабря, 2021
3118

В Ленинском районе Ижевска откроют пункт приёма шин, веток, старой мебели

16:07, 20 декабря, 2021
3604

Новый профиль переработки отходов в Камбарке

14:37, 16 декабря, 2021
3684

Сталин в Ижевске: удивительная история танка в парке Кирова

14:10, 10 декабря, 2021
4511

Скользящие по льду

10:48, 02 декабря, 2021
4645

Суррогатное материнство: право на жизнь

10:28, 30 ноября, 2021
4099

Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы

20:22, 19 ноября, 2021
5034

Статьи

Свет, который спасёт жизнь

14:05, 02 февраля, 2022
968

Сейчас идеальный момент, чтобы инвестировать в биоразнообразие

11:37, 02 февраля, 2022
439

Альтернативные виды энергии: плюсы и минусы

16:10, 25 января, 2022
1471

Зеленое наследие

17:10, 17 января, 2022
1913

Промышленный масштаб Удмуртии

18:15, 28 декабря, 2021
5364

Новый год — без долгов: учимся правильно выбирать кредитную карту

15:51, 28 декабря, 2021
3287

Лайфхаки: как эффективно пользоваться кредитной картой

15:51, 27 декабря, 2021
3781

2022 год станет знаковым для Ижевской ТЭЦ-2

17:07, 17 декабря, 2021
4869

«Бизнес-Успех»: истории победителей

23:22, 14 декабря, 2021
4588

«Золотой домкрат» для развития

11:43, 11 декабря, 2021
4432

«Бизнес в объективе»: ориентация на успех

21:15, 10 декабря, 2021
4953

Бюро МСЭ по Удмуртии: важные вопросы и планы на ближайшее будущее

11:18, 08 декабря, 2021
5001

Плодотворное сотрудничество ЛУКОЙЛа и Удмуртии

12:05, 03 декабря, 2021
5167

Участок образцовый

10:00, 26 ноября, 2021
6493

Закон личной ответственности

16:40, 25 ноября, 2021
6226

Контроль и сила: как работает уголовно-исполнительная инспекция Удмуртии

13:04, 21 октября, 2021
10784

Откуда пришли Бесермяне

10:39, 13 октября, 2021
10513

Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

10:05, 06 октября, 2021
9079

Менделеевская экспедиция: путь в экологию

15:15, 29 сентября, 2021
10926

Автоматизация движения: 27 топливных станций «Башнефть» в Удмуртии стали бесконтактными

10:56, 24 сентября, 2021
10740