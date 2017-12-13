Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов решил всерьез взяться за депутатскую дисциплину. На бюджетной сессии регионального парламента он неоднократно призывал коллег к тишине, сделал замечание разговаривающим народным избранникам и попросил написать объяснительную у ушедшего раньше времени депутата. Строже стали относиться и к внешнему виду журналистов. Фотографы и операторы в джинсах больше не могут работать в зале заседаний, омрачая своим видом деловой настрой представителей законодательной ветви власти.

Здравия желаю, товарищ генерал

Сессия в среду, 13 декабря, началась довольно необычно. Если ранее председатель Госсовета заходил в зал заседаний без официоза, то на этот раз спикера приветствовали стоя и аплодисментами. Сам Алексей Прасолов объяснил такие изменения уважительным отношением к «старшим по званию».

«Есть, во-первых, уважительное отношение друг к другу, когда старший по званию, старший по чину, старший по должности входит в какое-то помещение, как вы считаете, как должны приветствовать? И вообще должны приветствовать или нет? <…> У нас принято на Руси – это вставание», - прокомментировал нововведение спикер Госсовета.

Who is absent today?

Еще одним новшеством для депутатского корпуса стали изменения в регламенте. Парламентарии ежемесячно могут получать компенсацию расходов на осуществление своей деятельности, но не более 15 тыс. рублей. Но если они будут прогуливать сессии, заседания постоянных комиссий и фракции, то рассчитывать на эти деньги не стоит. Пропустить мероприятие можно только по уважительной причине, заранее написав заявление. Наказывать будут и за ранний уход с сессии. Алексей Прасолов потребовал у Рашида Абашева объяснительную за то, что тот покинул заседание во время одного из перерывов.

«Это тоже маленькая толика, но это должно дисциплинировать. Нас избрали наши избиратели, мы как депутаты Госсовета несем прямую ответственность перед своими избирателями. Будьте добры раз в месяц или чуть чаще присутствовать и работать над законами, которые мы выносим на сессию. То же самое касается тех комиссий, которые должен посещать депутат», - отметил Алексей Прасолов.

Отметим, что на сессии парламентарии приняли решение отказаться от «депутатского миллиона» на исполнение наказов избирателей. Теперь народным избранникам предстоит плотнее работать с районными властями и министерствами, чтобы выполнить пожелания тех, кто голосовал за них 10 сентября.

По образу и подобию

Опыт налаживания дисциплины планирует перенять и правительство. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов. Коснутся изменения, в первую очередь, заседаний кабинета министров. «Точно такая же работа ведется в правительстве по заседаниям президиума, по заседаниям правительства, на которых необходимы дисциплина и порядок, и все участники и приглашенные должны следовать однообразной дисциплине», - сказал Семенов.

Госсовет и кабмин в течение месяца должны разработать единый регламент совместных действий, который, по словам Прасолова, станет «как эталон для наших всех внутренних отношений».

Синенькая юбочка, ленточка в косе

Досталось и журналистам. Председатель Госсовета на прошедшей сессии разрешил присутствовать в зале только представителям телеканалов, операторам и фотографам. Им пришлось сменить джинсы на брюки, а футболки – на рубашки. Остальные работали в коридоре и смотрели трансляцию сессии на экране.

«Стыд и срам: приходят в ободранных, извините, джинсах, в ботинках, которых щетка не касалась месяца три-четыре. Это что? Уважение к себе? Вот я даже не говорю про уважение вот к вам присутствующим. Это в первую очередь неуважение к себе. А потом уже к тому обществу, в котором общаешься. Мы идем на работу умытыми, причесанными, побритыми, с галстучками, опрятно одетыми», - показал пример Алексей Прасолов.

Как повлияют санкции на явку депутатов и эффективность их работы – покажет время. Но уже очевидно, что у аппарата Госсовета прибавится бумажной работы.