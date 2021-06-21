Жители Удмуртии выступают против объединения регионов России. Партия «Новые люди» начала сбор подписей в пользу сохранения существующего статуса республик и областей.

Как рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Чудаев, активисты проводят опрос среди населения Удмуртии, его цель — выяснить отношение жителей к инициативе правительства по слиянию регионов в крупные агломерации. Предварительные результаты опроса показали: подавляющее большинство граждан относятся к таким идеям резко отрицательно.

«Вопрос о пересмотре административно-территориального деления очень серьезный, такие действия нельзя принимать без учета мнения жителей, — считает Сергей Чудаев. — Мы решили выяснить, как в действительности относятся в Удмуртии к перспективе слияния с другими регионами. Доля граждан, одобряющих такие планы, оказалась небольшой».

В партии «Новые люди» разделяют мнение жителей о том, что укрупнение регионов может навредить их экономике и социальному развитию. Также «Новые люди» готовят электронную платформу для голосования, таким образом, число граждан, которые смогут высказаться по этому вопросу, возрастет. После обработки всех данных петиция будет направлена в Администрацию Президента РФ и главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.

Любые реформы должны идти на укрепление экономики и благосостояния граждан. Для реального развития территорий нужны не административные меры, а изменение механизмов финансирования, считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В своем интервью журналу «Регионы России» он заявил: «Россия держится на регионах, а они сегодня незаслуженно обижены. 80 процентов налогов, которые собираются в регионах, уходят в федеральный бюджет. И это абсолютно неправильно».

Как подчеркнул Алексей Нечаев, сейчас губернаторы и мэры лишены стимула на своих территориях развивать экономику. Поэтому надо срочно возвращать им мотивацию для улучшения бизнеса на местах. «Деньги, заработанные на территории, должны в ней же и оставаться!» — уверен Алексей Нечаев.

У политолога, доцента кафедры политологии, международных отношений и всеобщей истории Института истории и социологии Удмуртского государственного университета Евгения Крылова, также не позитивный взгляд на объединение.

«Объединение разных по своему уровню и бюджетной обеспеченности регионов не приведет к ускорению их развития. Федеральные средства в этом случае будут выделяться на один новый крупный субъект, а не на два прежних, и в этом смысле дважды два не равно четырем. Можно вспомнить пример Коми-Пермяцкого АО, слияние которого с более богатой и сильной Пермской областью усилило отток молодежи в центр и ассимиляцию коми-пермяков», — говорит Крылов.

О необходимости укрупнения регионов власти заговорили еще в 2003 году. Процесс был запущен в 2005 году с образования Пермского края. В 2018 году Дмитрий Медведев заявил о начале реализации Стратегии территориального развития России. Она подразумевает создание до 2025 года 14 макрорегионов путем экономического, а значит и управленческого слияния республик и областей. Времени до заявленного срока остается немного, и дискуссия о формировании в стране мегаобластей становится все более настойчивой.

Напомним, согласно распоряжению правительства от 13 февраля 2019 г. № 207-р, к 2025 году планируется создать Волго-Камский макрорегион. В него войдут Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская и Нижегородская область.

— Возникновение крупных самодостаточных федеративных единиц за счет слияния нынешних субъектов — это мина замедленного действия, которая угрожает будущему единству страны, — резюмирует Сергей Чудаев, руководитель регионального отделения партии «Новые люди».