Государственный контрольный комитет выявил множество нарушений в работе Корпорации развития.

Корпорация развития Удмуртии (КРУ) появилась в конце 2017 года. Акционерное общество, которое на 100% принадлежит региону через Минимущество, должно было по принципу «одного окна» заниматься поддержкой внутренних и внешних инвесторов. Руководил корпорацией Дмитрий Генералов, которого в декабре 2018 года на этом посту сменил Константин Сунцов.

Государственный контрольный комитет (ГКК) Удмуртской Республики проверил работу организации и нашел множество нарушений, начиная от ошибок в уставе, заканчивая неэффективной работой. «Деятельность корпорации явно экономически нецелесообразна», - закончила свой доклад аудитор Марина Олюнина. Теперь правительству региона предстоит решить, как реорганизовать или ликвидировать Корпорацию.





Первые ошибки

Как следует из доклада контрольного комитета, уставный капитал АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» составлял 135 млн рублей. Из них 65,8 млн – это акции Машиностроительного кластера, а 69,2 млн – бюджетные инвестиции. Показателем эффективности использования бюджетных средств должен стать прирост балансовой стоимости Корпорации и ее дочерних обществ к концу 2020 года не менее чем на 100 млн рублей.

Часть указанных в уставе организации видов деятельности относится к полномочиям органов власти. Так, например, хозяйственное общество не может заниматься разработкой и реализацией федеральных и региональных программ, продвигать инвестиционные возможности республики.

Корпорации развития присвоили статус специализированной организации по работе с инвесторами, в том числе по принципу «одного окна». По существующим законам присвоить такой статус можно либо исполнительному органу государственной власти субъекта, либо иной компании в рамках госконтракта по итогам конкурса. КРУ такой статус получила постановлением правительства Удмуртии. Здесь проверяющие усмотрели нарушение антимонопольного законодательства.

В уставных документах не определены источники финансирования, а коммерческая деятельность корпорацией практически не осуществлялась. По итогам 2018 года общий доход составил немногим больше 6 млн рублей. Компания оказала незначительный объем консультационных, информационных, юридических услуг, организовывала участие в выставках и форумах.





Дорогой топ-менеджмент

Из полученных 69 млн рублей бюджетных инвестиций 60 закончились уже в 2018 году. 32 млн рублей пошли на выплату зарплаты, в том числе свыше 17 млн рублей – на оплату труда топ-менеджмента. Это генеральный директор, пять его заместителей, три советника и руководитель проектов по развитию и поддержке туризма на полставки. Из этой команды управленцев двое работали в Москве.

«Единоличным органом управления являлся Генералов, имеющий практически неограниченный круг полномочий, в том числе в части формирования структуры, утверждения штата, подбора сотрудников и установления размера оплаты труда. При высоком уровне его заработной платы критерии оценки эффективности деятельности не установлены», - сообщила аудитор.





Сапожник без сапог

При этом с документацией в корпорации творился бедлам. В 2018 году не были определены приоритетные направления деятельности, не утвержден бизнес-план, не установлены показатели финансово-хозяйственной деятельности. Большая часть нормативных локальных актов была утверждена только в октябре-ноябре. На момент проведения проверки ГКК не был принят коллективный договор, не утверждена учетная политика для ведения бухучета. Да и сам бухучет вел человек, не имеющий права заниматься этой деятельностью.





Дом без «единого окна»

Напомним, что Корпорацию развития Удмуртии создали для сопровождения инвесторов по принципу «одного окна». При проверке аудитору в КРУ сообщили о 53 подобных проектах. Однако этому нет ни одного документального подтверждения. Новый руководитель корпорации Константин Сунцов сообщил, что если в 2018 году не было подписано соглашений о сопровождении проектов, то за два месяца этого года есть уже пять. Это как внутренние инвесторы, так и представители других регионов. За весь прошлый год было 9 соглашений о сотрудничестве, за январь-февраль этого года – 4.

«Поддержка инвесторов практически не осуществлялась, портфель не сформирован, инвестиции не привлечены, сопровождение проектов в режиме одного окна не работает. В этой связи использование бюджетных инвестиций на 60 млн рублей комитетом признано неэффективным. <…> В сложившейся ситуации деятельность корпорации явно экономически нецелесообразна», - сообщила Марина Олюнина.





Э - экономия

С чего вдруг ГКК решил проверить Корпорацию развития, которая лишь относительно недавно начала свою работу? Ставший в декабре 2018 года временным гендиректором организации Константин Сунцов, придя на работу, понял, что ситуация аховая. Он сам попросил Минимущество провести ревизию. Позже свою проверку провел и комитет. «Я попросил провести ревизию, обратился и в правоохранительные органы. То, что я увидел, когда пришел, мне нужно было как-то зафиксировать нарушения, я обратился к учредителю», - рассказал ИА «Сусанин» Константин Сунцов.

По словам нового гендиректора КРУ, сейчас управленческий штат существенно меньше – осталось всего три заместителя. А до этого в штате были целых два кадровика и советник по безопасности. Фонд оплаты труда снизился с 4,8 млн рублей в октябре-ноябре 2018 года до 4,1 млн рублей в январе-феврале 2019 года.

После первого аудита затрат удалось сократить затраты на обслуживание сайтов, расходы на систему «Консультант +».

Также выяснилось, что при подаче документов на регистрацию КРУ они были заполнены таким образом, что корпорация оказалась плательщиком НДС и в 2018 году заплатила 668 тыс. рублей по этому налогу. Сейчас подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, что освободит КРУ от уплаты НДС.





Быть или не быть корпорации развития?

Председатель Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики Борис Сарнаев, комментируя доклад, сказал, что сложившаяся ситуация напоминает ему историю с проверкой Фонда капремонта. «Мне эта ситуация напоминает вопрос, когда мы рассматривали Фонд капитального ремонта жилья. Один в один. Абсолютное отстранение соответствующих профильных министерств, абсолютно отстраненное отношение должностных лиц к работе. Чем это закончилось, я имею в виду фонд капитального ремонта жилья? Я думаю, рассказывать не надо». Напомним, что два бывших руководителя организации – Андрей Смирнов и Алексей Горбунов – находятся под следствием.

Сусанин / Капитальный ремонт и те, кто на нем зарабатывают - Статьи В мае - июне 2017 года, когда прошло уже три года с начала работы фонда, эту некоммерческую организацию решили проверить контрольные органы. А поскольку учредителем фонда является правительство Удмуртии, то проверкой занялся республиканский Государственный контрольный комитет (далее - ГКК УР), образованный Государственным Советом Удмуртской Республики.





Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова рассказала, что ее ведомство обратилось к председателю правительства Ярославу Семенову, чтобы решить судьбу КРУ. «С учетом сложившейся ситуации и выводов проверяющих (нужно – прим. ред.) определить все-таки дальнейшую судьбу. Так что я думаю, учитывая выводы сегодняшней коллегии, правительство будет определять дальнейшее развитие корпорации».