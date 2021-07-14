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Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с гендиректором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером перспективы развития крупнейшего теплового узла Удмуртии

14:58, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с гендиректором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером перспективы развития крупнейшего теплового узла Удмуртии
14:58, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
497
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Т Плюс
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Также речь шла о текущих мероприятиях по реконструкции магистральных тепловых сетей. 

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 13 июля, в Ижевске состоялось рабочее совещание главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера. Оно прошло на территории ТЭЦ-1, располагающейся в столице Удмуртии. Энергетики рассказали главе Удмуртии о планах компании по реконструкции Ижевской ТЭЦ-2 в рамках государственной программы ДПМ-2. Стороны обсудили возможность перехода столицы Удмуртии в ценовую зону теплоснабжения, а также вероятный переход на схему оплаты отопления по факту жителями Ижевска. 

В ходе встречи Александр Бречалов отметил, что ПАО «Т Плюс» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и надёжным поставщиком коммунальных ресурсов. Энергетики обеспечивают теплом 90 % жителей удмуртской столицы.

Также, по его словам, энергокомпания является крупным инвестором: она вложила в модернизацию электростанции около 11 млрд рублей, выполняет свои концессионные обязательства по обслуживанию и содержанию муниципальных теплосетей и котельных, активно наращивает вложения в капитальный ремонт и реконструкцию магистральных тепловых сетей. 

Глава республики отметил, что ПАО «Т Плюс» также является социальным партнёром региона: в 2020 году предприятия выделило средства на закупку оборудования для ижевской ГКБ № 8. В заключении Александр Бречалов добавил: 

«У нас многомиллиардные проекты, рассчитанные на несколько лет вперед, и хорошие перспективы для дальнейшего развития».

Генеральный директор ПАО «Т Плюс», в свою очередь, заявил, что у столицы Удмуртии есть все шансы стать одним из лучших тепловых узлов России. По его словам, республика занимает особое место среди регионов страны, где присутствует энергопредприятие: «В Ижевске мы подписали первое в России концессионное соглашение между теплоснабжающей компанией и городом с населением более 500 тысяч жителей, реализовали проект по пуску ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 в рамках программы ДПМ-1, завершили строительство водогрейной котельной для замещения устаревшего энергетического оборудования станции и приступили к модернизации Ижевской ТЭЦ-2».

 

Также было объявлено о планах по реконструкции 14 участков магистральных трубопроводов. В этом году компания вкладывает в реконструкцию теплосетей Ижевска более 403 млн рублей. Реконструкция коснётся более тысячи домов и социальных объектов удмуртской столицы. При этом для энергетиков приоритетом является комфорт жителей, поэтому некоторые работы проходят без отключения горячей воды — на такой случай предусмотрены временные схемы подачи водоснабжения.

Ежегодно ПАО «Т Плюс» планирует направлять на ремонт магистральных сетей более 500 млн рублей. Это позволит заменить от 5 до 9 км трубопроводов.

В ПАО «Т Плюс» также напомнили о выборе схемы платы за отопление. С 1 по 22 июля жители Ижевска смогут принять участие в опросе, по какой схеме им удобнее и выгоднее платить за тепло в доме.

«Сейчас ведётся голосование, на какую модель оплаты отопления нам переходить: 1/12, когда мы каждый месяц платим, но тогда мы сталкиваемся с проблемой перерасчёта, либо перейти на оплату по факту, то есть платить столько, сколько потребляете», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, никаких решений сейчас не принимается, так как идёт открытое голосование на платформе обратной связи и на сайте Ижевска.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер высказался за переход на схему оплаты по факту:

«Я выступаю с призывом к населению, потому что тема чувствительная. Зима была холодная, и мы с огромным перерасчётом придём в марте. Это будет сильно чувствительно для всех. Поэтому я призываю платить равномерно: сколько тепла потребили, столько и оплатили. Буду рад, если город перейдёт на 1/8», — заявил Андрей Вагнер.

Итоги голосования будут рассмотрены депутатами Городской думы в сентябре. Если горожане выскажутся за новую систему оплаты, она заработает с 1 октября 2022 года.

Как отмечал ранее мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, без учёта мнения жителей схема платежей меняться не будет: «Горожане должны сами взвесить все за и против и принять разумное решение», — заявил он.

14:58, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
497
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Т Плюс

 

 

 


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