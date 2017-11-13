Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек. Во время поисково-спасательных работ сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела семерых погибших, еще несколько человек пострадали.

Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-13.

Хронология основных событий.

9 ноября.

9 ноября, 16:44 в Ижевске обрушился подъезд жилого дома на улице Удмуртской. Это восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек. В доме жили более 500 человек.

На место выехали 152 единицы техники и 838 спасателей.

Через полчаса в МЧС рассказали о том, что из-под завалов извлекли первого пострадавшего.

На место трагедии выехал глава Удмуртии, городские власти и руководители профильных министерств. Также в МЧС назвали предварительную причину случившегося – взрыв бытового газа.

Эвакуированных жильцов оперативно размещают в ближайших школах. Открыта горячая телефонная линия для пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В 17:45 поступает первая информация о погибших. Из-под руин достали тела двух людей. Пострадать могли 10-15 человек.

Глава МЧС Удмуртии Петр Фомин прокомментировал обрушение жилого дома Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обрушение жилого дома Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал обрушение жилого дома Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

В это же время неизвестные сообщают о минировании крупных торговых центров города. Информация не подтверждается. Также из-за угрозы взрыва эвакуируют одни из школ, где временно находились пострадавшие.

18:35 Глава Удмуртии подтверждает информацию об одном погибшем. В МЧС сообщают как минимум о трех жильцах, которые могут оставаться под завалами.

20:00 Режим ЧС ввели в Удмуртии после взрыва в жилом доме в Ижевске. Соответствующее распоряжение дал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

20:30 Поступила информация о том, что число погибших в результате взрыва выросло до четырех человек. В их числе один ребенок.

Росгвардия об обрушении дома в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

21:00 Люди несут в пункты временного пребывания еду, одежду и продукты первой необходимости.

21:10 В Удмуртию прибывают спасатели из ближайших регионов: Пермский край, Башкирия. Татарстан. В Ижевск вылетают самолеты из Сибири и Москвы.

21:43 Жителям дома сообщают о том, что они смогут забрать из квартир деньги и документы. График должен появиться в ближайшее время.

23:50 Глава Удмуртии подтвердил гибель четырех человек при взрыве. Это один ребенок, двое мужчин и женщина. Также пострадали три человека.

Ижевск: ситуация после обрушения жилого дома к полуночи При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок https://susanin.news/udmurtia/incidents/20171109-243129/

10 ноября.

7:21 В Минздраве сообщили о шести погибших и трех пострадавших. Одна девочка находится в больнице.

9:50 В Ижевске возбудили уголовное дело после серии звонков о минировании в Ижевске. Об этом рассказал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

10:00 На место трагедии прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.

LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске Подробности происшествия на susanin.news

10:30 В столице Удмуртии открыли пункт восстановления документов для жителей разрушенного дома.

10:40 Опознаны тела четверых погибших.

11:00 Пострадавшим начинают выдавать единовременную выплату 10 тыс. рублей на вещи первой необходимости.

11:15 11 и 12 ноября объявлены в республике днями траура.

11:20 Глава Удмуртии рассказал о том, что семьи погибших получат по 1 млн рублей. За причиненный вред здоровью до 400 тыс. рублей, в зависимости от тяжести. Министр Пучков предложил банкам региона списать долги пострадавшим.

11:30 Владимир Пучков рассказал о том, что выводы о состоянии дома представят через три дня. Объект обследуют при помощи специальной лаборатории «Струна».

12:20 Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме.

13:00 Местные благотворительные фонды, компании и обычные люди продолжают оказывать помощь пострадавшим. В центры приносят одежду и все необходимые продукты. Спасатели также получали помощь от горожан в ночь с 9 на 10 ноября.

15:40 В Ижевске опознали всех шестерых погибших при обрушении дома: девочка, подросток, двое мужчин и две женщины. Среди них замначальника полиции Завьяловского района.

17:40 В связи с трагическими событиями в Удмуртии переносят культурные мероприятия.

18:30 Полиция задержала жильца обрушенного дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв.

19:00 Более 800 тыс рублей поступило в помощь пострадавшим.

20:50 Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске. По предварительной версии, он намеренно совершил данное преступление.

23:00 Часть завалов разобрана (вывезено 73 самосвала со строительным мусором, 1 145 тонн), что составляет около 95% от общего объема.

11 ноября.

00:10 Количество жертв трагедии выросло до 7 человек.

0:40 Завершился разбор завалов обрушившегося дома.

12:15 Началась подготовка к подключению систем жизнеобеспечения. Принимается решение о подаче газа, воды, электричества.

13:00 Полностью восстановили движение по улице 10 лет Октября.

14:30 Более 1 млн рублей собрали в помощь пострадавшим при обрушении дома.

16:20 В Ижевске сняли режим ЧС, ранее введенный из-за обрушения части жилого дома.

16:40 Подозреваемый в обрушении дома мог умышленно отсоединить газовый шланг. Мужчина рассказал следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его»

19:06 Задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске предъявили обвинение. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

20:30 Мужчину поместили под арест на два месяца.

12 ноября.

11:20 Власти Удмуртии приняли решение о дополнительной экспертизе частично обрушившегося дома. Как рассказал журналистам глава региона Александр Бречалов, пятый подъезд, где произошел взрыв, не пригоден для жилья. Скорее всего, 4 и 6 подъезды также не пригодны для дальнейшего проживания.

LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом Подробности происшествия на susanin.news

11:30 Власти региона сообщили о том, что потерявшие родных при обрушении дома в Ижевске получат выплаты в течение недели. Также глава Удмуртии назвал спекуляцией информацию о мародерстве после обрушения дома в Ижевске.

12:00 С самого утра людей в сопровождении спасателей запускают в свои квартиры, чтобы они могли забрать все необходимые вещи, деньги и документы. На месте работают представители МЧС, полиции. Строители начинают огораживать площадку дома сплошным забором. В течение дня на обрушившейся части здания натягивают специальную сетку.

13 ноября.

14:00 Специалисты обследовали около 100 квартир в первых трех подъездах. В эту часть дома уже можно подавать тепло, воду, электричество и газ. Сейчас на территории продолжают работать эксперты. Решение о заселении жильцов в квартиры может быть принято в течение недели.

Работы на месте продолжаются.