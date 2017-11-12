Потерявшие родных при обрушении дома в Ижевске получат выплаты в течение недели

Похороны 7 погибших проходят в выходные.

Ижевск. Удмуртия. Родные погибших при обрушении дома в Ижевске получат выплаты в течение недели. Об этом журналистам сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. В понедельник, 13 ноября, комиссия определит, кому персонально необходимо выплатить деньги. Напомним, что близкие погибших получат 1 млн рублей.

Как рассказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, похороны проходят в эти выходные. Погребение трех человек прошло в субботу, еще четырех – в воскресенье. Двух погибших похоронили в Увинском районе, остальных в Ижевске. Расходы на погребение взял на себя муниципалитет.

«Все, что предписано законом <…>, мы все исполним, - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. – Мало того, мы, конечно же, наш принцип, мы с ним определились с коллегами – в каждом отдельно случае подходим отдельно. Мы понимаем, что у нас разные ситуации, особенно с погибшими, у нас есть ситуация, где потеря кормильца, и миллион рублей он может решить ситуацию в моменте, но в дальнейшем, конечно, нужно сопровождать. Например, ребенка и так далее. Мы ни в коем случае не будем подходить шаблонно, формально: вот вам миллион, и дальше разбирайтесь». То же самое касается и выплат трем пострадавшим.

Выплаты за поврежденное имущество – от 50 до 100 тыс. рублей – собственники квартир получат в течение двух недель.

Напомним, что 9 ноября из-за хлопка газа в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. В результате погибли семь человек, трое пострадали. Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие предполагает, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя. Его ждет психиатрическая экспертиза.