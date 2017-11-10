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      Уникальная «Струна»: как обследуют разрушенный взрывом дом в Ижевске

      14:29, 10 ноября, 2017
      14:29, 10 ноября, 2017
      2052
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#взрыв\n#происшествие\n#новые технологии
      Фото: Пресс-служба МЧС России
      2052
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      МЧС России обладает двумя подобными диагностическими комплексами.

      Ижевск. Удмуртия. Для обследования дома в Ижевске, в котором произошел взрыв, в Удмуртию привезли диагностический комплекс «Струна». Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

      Корреспонденты информагентства «Сусанин» решили узнать, что это за «Струна», и как она поможет спасателям.

      По данным спасательного ведомства, этот комплекс – уникален. Его применяют для анализа повреждений зданий и сооружений. «Струна» состоит из нескольких датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня - пьезоэлементы. Они отвечают за направление колебаний корпуса датчика, а, следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал.

      При этом сами датчики – размером с телефон. Его размещают на стене, а благодаря радиопередатчикам «Струна» можете передавать сигнал о колебаниях на расстояние до 1 км.

      «Уникальность таких датчиков в их широком диапазоне частот от 0,1 до 150 Гц, что позволяет различать колебания зданий любого качества и с любым повреждениями и износом (от новостроек до промышленных дымовых труб)», - отмечает издание Earthtremor.ru.

      Аппарат настолько чувствительный, что может определить биение сердца человека, который прислонился к стене. Лишние шумы и колебания отфильтровывает специальная программа, оставляя только то, что «задевает» все здание. Если части колеблются по-разному, то это свидетельствует о разрыве сплошности, то есть у здания есть дефекты. После их обнаружения можно будет обсуждать возможность устранения.

      МЧС России обладает двумя комплексами. Один из них сейчас применяют в Ижевске.

      14:29, 10 ноября, 2017
      2052
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#взрыв\n#происшествие\n#новые технологии

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