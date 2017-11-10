Уникальная «Струна»: как обследуют разрушенный взрывом дом в Ижевске

МЧС России обладает двумя подобными диагностическими комплексами.

Ижевск. Удмуртия. Для обследования дома в Ижевске, в котором произошел взрыв, в Удмуртию привезли диагностический комплекс «Струна». Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Корреспонденты информагентства «Сусанин» решили узнать, что это за «Струна», и как она поможет спасателям.

По данным спасательного ведомства, этот комплекс – уникален. Его применяют для анализа повреждений зданий и сооружений. «Струна» состоит из нескольких датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня - пьезоэлементы. Они отвечают за направление колебаний корпуса датчика, а, следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал.

При этом сами датчики – размером с телефон. Его размещают на стене, а благодаря радиопередатчикам «Струна» можете передавать сигнал о колебаниях на расстояние до 1 км.

«Уникальность таких датчиков в их широком диапазоне частот от 0,1 до 150 Гц, что позволяет различать колебания зданий любого качества и с любым повреждениями и износом (от новостроек до промышленных дымовых труб)», - отмечает издание Earthtremor.ru.

Аппарат настолько чувствительный, что может определить биение сердца человека, который прислонился к стене. Лишние шумы и колебания отфильтровывает специальная программа, оставляя только то, что «задевает» все здание. Если части колеблются по-разному, то это свидетельствует о разрыве сплошности, то есть у здания есть дефекты. После их обнаружения можно будет обсуждать возможность устранения.

МЧС России обладает двумя комплексами. Один из них сейчас применяют в Ижевске.