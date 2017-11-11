Режим ЧС, введённый после обрушения дома в Ижевске, сняли

Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сняли режим чрезвычайной ситуации, который ввели после обрушения дома в Ижевске. Соответствующее распоряжение в субботу, 11 ноября, подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Такое решение принято в связи с завершением аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ на месте происшествия.

Напомним, что режим ЧС ввели 9 ноября после взрыва в доме №261 по улице Удмуртская. Работы по поиску людей и разбору завалов завершили в ночь с 10 на 11 ноября. Из-под обломков вытащили 10 человек, 7 из них погибли.

В отношении жильца, квартира которого стала эпицентром взрыва возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Мужчина рассказал следователям, что «слышал голоса».





