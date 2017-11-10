Накануне в Ижевске произошел взрыв в доме на улице Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. Субботу и воскресенье в Удмуртии объявили днями траура из-за трагедии в Ижевске. Об этом журналистам сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Я принял решение: суббота и воскресенье – траурные дни», - сказал руководитель региона.

Напомним, накануне, 9 ноября, в Ижевске произошел взрыв в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. В результате обрушилась часть здания – восемь квартир. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.