Режим ЧС ввели после взрыва в жилом доме в Ижевске

Соответствующее распоряжение дал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Режим ЧС ввели в Удмуртии после взрыва в жилом доме в Ижевске. Соответствующее распоряжение дал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, сообщила его пресс-секретарь Екатерина Волкова.

Напомним, взрыв в девятиэтажке прогремел в 16:40, после этого обрушилась одна из стен здания. По предварительным данным, в результате пострадали два человека, погиб мужчина. Еще несколько пострадавших оказались под завалами.

Ижевск: взрыв в жилом доме Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Жильцов дома эвакуировали и разместили в школе №83. Позже их планируется перевезти в санатории.

Ижевск Взрыв в жилом доме Удмуртская 261 Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).