Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

Основная версия следствия – хлопок газа.

Ижевск. Удмуртия. Следователи не нашли следов взрывчатых веществ в обрушившемся в Ижевске доме. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, основной версией произошедшего является хлопок газа. Эпицентром стала квартира, расположенная на третьем этаже дома №261 по улице Удмуртской.

При разборе завалов извлечено пять тел погибших, среди них двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице. На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома.

Напомним, что 9 ноября в Ижевске произошло частичное обрушение дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.