Подозреваемый в обрушении дома в Ижевске мог умышленно отсоединить газовый шланг

Мужчина рассказал следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

Ижевск. Удмуртия. По версии следствия, подозреваемый во взрыве и обрушении дома в Ижевске мог умышленно отсоединить шланг газовой плиты в своей квартире и скрылся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Также есть информация, что мужчина решил умышленно совершить убийство жильцов и уничтожить имущество.

По словам собеседника агентства, подозреваемый заявил следователям, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

«Подозреваемый считал, что, услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», - отметил источник.

Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали накануне вечером, 10 ноября, и возбудили уголовное дело по статье «убийство».