Жителей обрушившегося в Ижевске дома эвакуируют из школы из-за сообщения о минировании

Об этом с места событий сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Жителей обрушившегося дома на улице Удмуртской эвакуируют из школы №86 после сообщения о заложенном в учебном заведении взрывном устройстве. Об этом с места событий сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин». Всех жителей переводят в школу №83.

Напомним, что более 50 человек решили разместить в двух школах №86 и №83. Днем в четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть дома по Удмуртской, 261. Основной версией произошедшего является взрыв газа.