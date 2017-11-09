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      Жителей обрушившегося в Ижевске дома эвакуируют из школы из-за сообщения о минировании

      Жителей обрушившегося в Ижевске дома эвакуируют из школы из-за сообщения о минировании

      19:45, 09 ноября, 2017
      19:45, 09 ноября, 2017
      846
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      #Ижевск\n#эвакуация\n#происшествие
      846
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      Об этом с места событий сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Жителей обрушившегося дома на улице Удмуртской эвакуируют из школы №86 после сообщения о заложенном в учебном заведении взрывном устройстве. Об этом с места событий сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин». Всех жителей переводят в школу №83.

      Напомним, что более 50 человек решили разместить в двух школах №86 и №83. Днем в четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть дома по Удмуртской, 261. Основной версией произошедшего является взрыв газа.

      19:45, 09 ноября, 2017
      846
      0
      #Ижевск\n#эвакуация\n#происшествие

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