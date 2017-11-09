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      Изменились телефоны «горячей линии» по вопросам обрушения жилого дома в Ижевске

      Глава Удмуртии: при обрушении части дома в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок

      23:57, 09 ноября, 2017
      23:57, 09 ноября, 2017
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      #МЧС\n#Ижевск\n#взрыв\n#происшествие\n#Александр Бречалов
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      Еще три человека получили травмы средней степени тяжести.

      Ижевск. Удмуртия. При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом журналистам рассказала глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      «На данный момент четверо погибших: один ребенок, двое мужчин, одна женщина», - отметил руководитель региона.

      По его словам, еще три человека получили травмы средней степени тяжести.

      Александр Бречалов добавил, что жильцов дома удалось разместить: «Сейчас уже практически всех расселили по родственникам, гостиницам, ближайшим к городу санаториям».

      По словам главы региона, судьба дома пока не определена.

      «Это будет серьезное обследование, экспертиза, только после этого будем принимать решение. В любом случае, людей мы не оставим. <…> В каждом случае будем решать, изыскивать возможности», - подчеркнул Бречалов.

      23:57, 09 ноября, 2017
      986
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#взрыв\n#происшествие\n#Александр Бречалов

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