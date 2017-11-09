Глава Удмуртии: при обрушении части дома в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок

Еще три человека получили травмы средней степени тяжести.

Ижевск. Удмуртия. При обрушении части дома на улице Удмуртской в Ижевске погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом журналистам рассказала глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«На данный момент четверо погибших: один ребенок, двое мужчин, одна женщина», - отметил руководитель региона.

По его словам, еще три человека получили травмы средней степени тяжести.

Александр Бречалов добавил, что жильцов дома удалось разместить: «Сейчас уже практически всех расселили по родственникам, гостиницам, ближайшим к городу санаториям».

По словам главы региона, судьба дома пока не определена.

«Это будет серьезное обследование, экспертиза, только после этого будем принимать решение. В любом случае, людей мы не оставим. <…> В каждом случае будем решать, изыскивать возможности», - подчеркнул Бречалов.