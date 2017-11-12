Глава Удмуртии назвал спекуляцией информацию о мародерстве после обрушения дома в Ижевске

Александр Бречалов подчеркнул, что мусор, вывезенный с места происшествия, находится под охраной.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал спекуляцией появившуюся в соцсетях информацию о мародерах, орудующих на месте обрушения дома в Ижевске. По его словам, была единственная попытка при вывозе мусора. «Вывозились, естественно, обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи, и попытка была. Да, она была пресечена в первые минуты, выставлена охрана», - подчеркнул руководитель региона. Он также попросил жителей не поддаваться на различные провокации в интернете.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, с места частичного обрушения дома на Удмуртской, 261 было вывезено 76 самосвалов со строительным мусором (1200 тонн). Произведен демонтаж 23 плит перекрытий и несущих стен, свисающих в месте обрушения.

Александр Бречалов рассказал, что сейчас этот мусор находится на временном хранении, дальше его ждет дробление и утилизация. Перед утилизацией будет проведен разбор вещей, которые могли сохраниться. Их передадут владельцам. «Люди туда приходят, просят посмотреть какие-то вещи, но вы должны понимать, что это невозможно – груда бетона, работа будет организована. <…> Когда на дробление и утилизацию будет, мы будем разбирать вещи, и к этому тоже очень внимательно относимся», - сообщил глава республики.

LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом Подробности происшествия на susanin.news

Напомним, что по предварительным данным, для дальнейшего проживания не будут пригодны пятый подъезд, где и произошел взрыв, а также четвертый и шестой. Республиканские власти намерены провести дополнительную экспертизу, чтобы убедиться в безопасности оставшейся части дома. Сейчас жильцы первых трех подъездов со спасателями, полицейскими и представителями коммунальных служб обходят квартиры, проверяя их состояние и забирая необходимые вещи.