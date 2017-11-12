В Ижевске проведут дополнительную экспертизу обрушившегося дома

По предварительной информации, 1 и 2 подъезды пригодны для дальнейшего проживания.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительную экспертизу частично обрушившегося дома проведут в Ижевске. Как рассказал журналистам в воскресенье, 12 ноября, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, пятый подъезд, где произошел взрыв, не пригоден для жилья. Скорее всего, 4 и 6 подъезды также не пригодны для дальнейшего проживания. Однако республиканские власти намерены пригласить для оценки федеральных экспертов, которые смогут дать точную оценку. На это потребуется около 1 месяца.

По предварительной информации, в свои квартиры со временем смогут вернуться жильцы 1 и 2 подъездов. «Мы запросили федеральную экспертизу и еще раз хотим обследовать все от фундамента до стен, чтобы убедиться, что там можно безопасно проживать», - отметил Александр Бречалов.

Собственники квартир в 1, 2, 3, 4 и 6 подъездах в сопровождении сотрудников МЧС и МВД могут заходить домой, чтобы забрать необходимые вещи. В пятый подъезд доступа нет.

Все эвакуированные жильцы в настоящее время размещены. Кто-то живет у родственников, кто-то в гостинице. Республиканские и городские власти ищут возможность предоставить арендное жилье на время, которое потребуется для решения вопроса с переселением. Так, по словам Бречалова, для 1-2 семей уже нашли временную квартиру. Кроме того, ижевчане сами приходят в городской штаб с предложением безвозмездно предоставить временное жилье нуждающимся.