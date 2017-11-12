  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске проведут дополнительную экспертизу обрушившегося дома

      11:42, 12 ноября, 2017
      11:42, 12 ноября, 2017
      606
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#газ\n#взрыв\n#происшествие\n#Александр Бречалов
      606
      0

      По предварительной информации, 1 и 2 подъезды пригодны для дальнейшего проживания.

      Ижевск. Удмуртия. Дополнительную экспертизу частично обрушившегося дома проведут в Ижевске. Как рассказал журналистам в воскресенье, 12 ноября, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, пятый подъезд, где произошел взрыв, не пригоден для жилья. Скорее всего, 4 и 6 подъезды также не пригодны для дальнейшего проживания. Однако республиканские власти намерены пригласить для оценки федеральных экспертов, которые смогут дать точную оценку. На это потребуется около 1 месяца.

      По предварительной информации, в свои квартиры со временем смогут вернуться жильцы 1 и 2 подъездов. «Мы запросили федеральную экспертизу и еще раз хотим обследовать все от фундамента до стен, чтобы убедиться, что там можно безопасно проживать», - отметил Александр Бречалов.

      Собственники квартир в 1, 2, 3, 4 и 6 подъездах в сопровождении сотрудников МЧС и МВД могут заходить домой, чтобы забрать необходимые вещи. В пятый подъезд доступа нет.

      Все эвакуированные жильцы в настоящее время размещены. Кто-то живет у родственников, кто-то в гостинице. Республиканские и городские власти ищут возможность предоставить арендное жилье на время, которое потребуется для решения вопроса с переселением. Так, по словам Бречалова, для 1-2 семей уже нашли временную квартиру. Кроме того, ижевчане сами приходят в городской штаб с предложением безвозмездно предоставить временное жилье нуждающимся.

       

      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      Подробности происшествия на susanin.news

      11:42, 12 ноября, 2017
      606
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#газ\n#взрыв\n#происшествие\n#Александр Бречалов

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      35713

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18497
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16100
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      12995
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11057
      17:25, 09 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1702

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1195
      12:05, 10 ноября, 2017

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1152
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1042
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      943
      17:45, 06 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      661

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      658
      17:48, 05 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      646
      17:29, 06 ноября, 2017

      Джонни Депп пришел на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе» пьяным

      617
      10:31, 05 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      608
      16:15, 07 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      10 ноября, 2017

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      10 ноября, 2017