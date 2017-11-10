В связи с трагическими событиями в Удмуртии переносят культурные мероприятия

11 и 12 ноября в республике объявлены днями траура.

Ижевск. Удмуртия. В связи со взрывом жилого дома в Ижевске в республике переносят концерты и выставки. Об этом сообщают в пресс- службах культурных учреждений.

Открытие выставки-портала EX'PORT Энвиля Касимова переносится на 15 ноября на 18:00.

В Удмуртской государственной филармонии концерт к Юбилею эстрадного ансамбля «Шулдыр ӝыт» переносится на 25 ноября на 19:00.

Спектакль «Трижды три Бабы-Яги» состоится 19 ноября в 13:00.

Праздничный концерт, посвященный 30-летию республиканской детской школы искусств с участием ведущих профессиональных музыкальных коллективов Удмуртской Республики «Подмастерья и мастера» переносится на 19 ноября на 16:00.

В ижевском молодежном театре Les Partisans отменяется празднование пятилетия театра, а также читка пьесы Ярославы Пулинович.

Русский драматический театр Удмуртии продолжит работу в обычном режиме, в связи с невозможностью отмены концертов.

Напомним, 11 и 12 ноября в Удмуртии объявлены днями траура.