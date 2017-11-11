Следственный комитет предъявил обвинение задержанному жильцу обрушившегося дома в Ижевске

СК ходатайствует о его аресте.

Ижевск. Удмуртия. Задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске предъявлено обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Отмечается, что следствие ходатайствует о его аресте.

Напомним, что накануне в отношении задержанного было возбуждено дело по статье об убийстве. В субботу, 11 ноября, появилась версия о том, что мужчина умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя.