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      Следственный комитет предъявил обвинение задержанному жильцу обрушившегося дома в Ижевске

      19:06, 11 ноября, 2017
      19:06, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
      Фото: susanin.news
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      СК ходатайствует о его аресте.

      Ижевск. Удмуртия. Задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске предъявлено обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

      Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

      Отмечается, что следствие ходатайствует о его аресте.

      Напомним, что накануне в отношении задержанного было возбуждено дело по статье об убийстве. В субботу, 11 ноября, появилась версия о том, что мужчина умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя.

      19:06, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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