В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

Трагедия случилась в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. В жилом доме Ижевска на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошёл взрыв. Об этом сообщили пользователи соцсети Вконтакте в Группе ИГГС.

Угол с 1 по 9 этаж дома полностью разрушен.

«Произошло обрушение, подробности пока неизвестны», - сообщили информагентсву «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.





Как сообщил корреспондент «Сусанина» с места происшествия, обрушился угол дома с 1 по 9 этаж, обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже.