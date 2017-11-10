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      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      17:31, 10 ноября, 2017
      17:31, 10 ноября, 2017
      1866
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
      Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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      Прощание состоится 11 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Заместитель начальника полиции отдела МВД России по Завьяловскому району Ильдар Гарифуллин трагически погиб при взрыве и обрушении дома в Ижевске 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Подполковник полиции служил в органах внутренних дел Удмуртской Республики с 1995 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Ижевска. С 1998 года замещал руководящие должности в управлении уголовного розыска министерства внутренних дел Удмуртии.

      В 2006 году был назначен начальником отдела внутренних дел Устиновского района Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по Завьяловскому району.

      Прощание состоится 11 ноября в 14:00 в похоронном доме «Вознесение» по адресу: Ижевск, улица Буммашевская, 7/3.

      Напомним, что страшная трагедия произошла в Ижевске в четверг, 9 ноября. По предварительной информации, в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного дома. По последним данным, погибли 6 человек. 

      17:31, 10 ноября, 2017
      1866
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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