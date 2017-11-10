В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

Прощание состоится 11 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель начальника полиции отдела МВД России по Завьяловскому району Ильдар Гарифуллин трагически погиб при взрыве и обрушении дома в Ижевске 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подполковник полиции служил в органах внутренних дел Удмуртской Республики с 1995 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Ижевска. С 1998 года замещал руководящие должности в управлении уголовного розыска министерства внутренних дел Удмуртии.

В 2006 году был назначен начальником отдела внутренних дел Устиновского района Ижевска. С 2011 года служил в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по Завьяловскому району.

Прощание состоится 11 ноября в 14:00 в похоронном доме «Вознесение» по адресу: Ижевск, улица Буммашевская, 7/3.

Напомним, что страшная трагедия произошла в Ижевске в четверг, 9 ноября. По предварительной информации, в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного дома. По последним данным, погибли 6 человек.