Пострадавшим при обрушении дома в Ижевске выдадут по 10 тыс рублей

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, эту сумму люди получат в течение дня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пострадавшим при обрушении части многоэтажного дома выдадут единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, эту сумму люди должны получить в течение дня.

«Если кому-либо потребуется дополнительная помощь, будем решать в индивидуальном порядке», - отметил руководитель региона.

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что к концу дня появиться предварительная информация о состоянии здания.

«Мы её обязательно доведём до вас. Потом вместе с вами, вместе с г"лавой республики будем решать вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие», - сказал Пучков.

Напомним, что по последним данным, среди шести погибших двое детей. Четырех человек опознали.