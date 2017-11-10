Ижевск отзывчивый: как город сплотился после обрушения дома на Удмуртской

Жители Ижевска собирают одежду для эвакуированных жильцов, а волонтеры готовят чай для спасателей.
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сплотились после частичного обрушения дома на Удмуртской, 261. Горожане несут одежду и предметы первой необходимости в центры комплексного обслуживания, перечисляют средства для помощи пострадавшим и готовят чай для спасателей.
Как рассказала информационному агентству «Сусанин» директор фонда ИГГС Анастасия Ячменькова, еще накануне ижевчане стали приезжать на место трагедии. С собой у горожан были термосы со сладким чаем и кофе, а также бутерброды. Их они передавали сотрудникам МЧС и полиции, которые работали всю ночь. Кроме того, волонтеры везли вещи и продукты в пункты временного размещения.
Ячменькова отметила, что вечером в пятницу горожане также могут принести чай и бутерброды для спасателей. Их можно принести к ограждению, где горячие напитки заберут волонтеры.
Рассказом о работе спецслужб и помощи коммерческих организаций на своей странице в Фейсбуке поделился Юрий Паламарчук.
«Трагедия...
В 16:40 на перекрестке Удмуртская - 10лет Октября произошло обрущение целой секции подъезда многоэтажки.
К сожалению, есть погибшие и раненые. Все жильцы дома эвакуированы.
Что видел лично:
Все службы сработали четко. МЧС прибыли сразу начали обследование и разбор завала.
Скорые были не только бюджетные, но и частная. Дежурили и оказывали помощь всем обратившимся.
Полиция немного стормозила, имхо, 10лО надо было раньше перекрывать.
Всё руководство района/города/республики прибыли сразу.
Бизнес... Группа "Острова" сразу же предоставила свой офис для размещения штаба и эвакуированных жителей.
Служба такси 333-303 бесплатно (как и во время взрывов в Пугачево) взялись перевезти эвакуированных.
Рестораторы предложили свою помощь в вопросе обеспечения питанием.
УК сразу передала необходимые документы оперативному штабу.
Кстати о спасателях. Видел нескольких, которые приехали на своих авто и около них переодевались в свои боевые костюмы! Молодцы!»
Юрий Паламарчук
Трагедия... В 16:40 на перекрестке Удмуртская - 10лет Октября произошло обрущение целой секции подъезда многоэтажки. К сожалению, есть погибшие и раненые. Все жильцы дома эвакуированы. Что видел...
Кроме того, все автомобили МЧС, участвовавшие в операции, заправляли на АЗС «Лукойл». Компания также предоставила топливозаправщик для техники, работающей на месте происшествия.
Активно в работу включились и благотворительные фонды. Так, в группе фонда «Подари завтра!» отмечается, что нужна помощь волонтеров в центры социального обслуживания.