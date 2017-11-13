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      В Ижевске специалисты обследовали около 100 квартир частично обрушившегося дома

      15:15, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      15:15, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      625
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      625
      0

      Речь идет о первых трех подъездах, которые меньше всего пострадали от взрыва бытового газа.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты обследовали около 100 квартир частично обрушившегося дома по улице Удмуртской, 261. По словам замглавы администрации города по ЖКХ Сергея Задорожного, речь идет о первых трех подъездах, которые меньше всего пострадали от взрыва бытового газа.

      «За вчерашний день мы пригласили жителей 101 квартиры с первого по третий подъезд. Обследование было проведено. Оно показало, что ситуация по этой части дома стабильная. Это предварительное обследование, после которого нужно было обойти все квартиры. Большая группа специалистов заходила в каждую квартиру, оценивала их состояние», - рассказал Сергей Задорожный.

      По его словам, имущественного ущерба выявлено не было. Состояние у всех квартир нормальное.

      «Вчера удалось побывать в 91 квартире. В десяти не появились собственники. Сегодня они заявились, 4 проверили, собственники еще двух квартир должны прибыть позже», - отметил замглавы администрации.

      Также одновременно с квартирами сейчас осматривают подвал и технический этаж, что является основной конструкцией здания.

      «По окончанию этой экспертизы части дома начнут обследовать четвертый и шестой подъезды. Здесь тоже нужно проводить дополнительное обследование», - рассказал Задорожный.

      Результаты по обследованию этой части дома должны предоставить в течение месяца.

      Также замглавы городской администрации отметил, что на объекте работали все коммунальные службы и на данный момент в первые три подъезда можно подавать воду, тепло, электричество и газ.

      «Была подготовлена система водоснабжения и отопления. Системы готовы к подаче. Газовые службы провели обслуживание внутриквартирного и внутридомового оборудования. Все акты составлены. Газ не подается – он будет подключен в последнюю очередь. Инженерные коммуникации этой части дома полностью готовы к приему жителей. Как только будет принято решение о возвращении в квартиры – в течение нескольких часов, согласно регламенту, все будет включено. По первым трем подъездам ситуация станет ясной в течение недели», - уточнил Сергей Задорожный.

      По его словам, в первые дни после трагедии к ним обратилось 87 человек для временного размещения. Сейчас они находятся в санаториях.

      Напомним, что 9 ноября из-за хлопка газа в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. В результате погибли семь человек, трое пострадали. Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие предполагает, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя. Его ждет психиатрическая экспертиза. Он будет находиться под арестом до января 2018 года.

      15:15, 13 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      625
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие

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