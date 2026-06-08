АК-47 — суперзвезда из мира автоматов

Автомат Калашникова (АК) в различных модификациях производится в Ижевске с марта 1948 года. С создания первой небольшой партии прошло уже 78 лет, и за это время АК перестал быть просто средством для ведения стрельбы — он стал легендой, образцом и, в конце концов, суперзвездой из мира оружия. С момента своего появления автомат Калашникова не пропустил практически ни одного вооружённого конфликта, закрепился в армиях десятков стран, удостоился места на гербах, флагах и монетах, попал в книгу рекордов Гиннесса и на страницы модных журналов, вошёл в массовую культуру через фильмы, игры и сериалы и стал одним из символов России, а возможно и самым популярным российским брендом.



Например, российский баскетболист Андрей Кириленко, перейдя в американский клуб «Юта Джаз» в 2001 году, тут же получил от игроков прозвище АК-47 из-за своих инициалов. Вслед за этим ему был предложен и соответствующий игровой номер. Вдвойне забавно, что Андрей Геннадьевич — уроженец Ижевска, как и сам автомат. Конечно, спроектирован АК был не в Ижевске, но в серию пошёл именно здесь — об этом дальше.