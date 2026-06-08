АК-47 — суперзвезда из мира автоматов
Рассказ о том, как автомат Калашникова стал одним из самых популярных российских брендов.
Роман Перевощиков
журналист
8 июня 2026
8 июня 2026
18+
Автомат Калашникова (АК) в различных модификациях производится в Ижевске с марта 1948 года. С создания первой небольшой партии прошло уже 78 лет, и за это время АК перестал быть просто средством для ведения стрельбы — он стал легендой, образцом и, в конце концов, суперзвездой из мира оружия. С момента своего появления автомат Калашникова не пропустил практически ни одного вооружённого конфликта, закрепился в армиях десятков стран, удостоился места на гербах, флагах и монетах, попал в книгу рекордов Гиннесса и на страницы модных журналов, вошёл в массовую культуру через фильмы, игры и сериалы и стал одним из символов России, а возможно и самым популярным российским брендом.
Например, российский баскетболист Андрей Кириленко, перейдя в американский клуб «Юта Джаз» в 2001 году, тут же получил от игроков прозвище АК-47 из-за своих инициалов. Вслед за этим ему был предложен и соответствующий игровой номер. Вдвойне забавно, что Андрей Геннадьевич — уроженец Ижевска, как и сам автомат. Конечно, спроектирован АК был не в Ижевске, но в серию пошёл именно здесь — об этом дальше.
Например, российский баскетболист Андрей Кириленко, перейдя в американский клуб «Юта Джаз» в 2001 году, тут же получил от игроков прозвище АК-47 из-за своих инициалов. Вслед за этим ему был предложен и соответствующий игровой номер. Вдвойне забавно, что Андрей Геннадьевич — уроженец Ижевска, как и сам автомат. Конечно, спроектирован АК был не в Ижевске, но в серию пошёл именно здесь — об этом дальше.
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Создание
Первая модификация автомата (условно обозначаемая как АК-46) под новый промежуточный патрон калибром 7,62×39 мм была изготовлена на оружейном заводе в Коврове в 1946 году. В ходе первого тура испытаний автомат показал себя как надёжное и при этом недорогое оружие, опередив тем самым опытные образцы Александра Булкина (АБ-46) и Александра Дементьева (АД-46). Отмечается, что автомат в сравнении с конкурентами имел меньшее количество деталей, был прост в обращении и имел высокий ресурс ствола. Однако в конструкции были выявлены недостатки — первая версия автомата существенно отличалась от ставшего впоследствии классическим АК.
Автомат АК-46 №1.
Фото: Группа компаний «Калашников» (Калашников МЕДИА)
Фото: Группа компаний «Калашников» (Калашников МЕДИА)
В кратчайшие сроки на Ковровском заводе №2 Калашников вместе с командой начал разработку фактически нового автомата. В том числе конструктор добавил в новую версию элементы ранее существовавших образцов оружия, а также элементы конструкции других претендентов.
Новый тур прошёл зимой 1946-1947 года. В результате испытаний было установлено, что ни один из представленных доработанных автоматов не удовлетворяет тактико-техническим требованиям в полном объёме. Автомат Калашникова вновь оказался самым надёжным, но при этом имел неудовлетворительную кучность стрельбы. Тем не менее, комиссия выбрала именно его для запуска в производство.
В марте 1948 года Михаил Калашников приехал в столицу Удмуртии для создания на Ижевском мотозаводе («Аксион») первой опытной партии в 1500 единиц. В этом же году партия автоматов успешно прошла войсковые испытания.
Официально АК был принят на вооружение 18 июня 1949 года. Следом Михаил Калашников был вновь откомандирован в Ижевск, на этот раз на завод «Ижмаш», где было решено запустить серийное производство автомата. Так на свет появилось оружие, которому в дальнейшем суждено было прославить имя своего создателя на весь мир. Отметим, что по официальным документам оружие называется «7,62-мм автомат Калашникова (АК)». Однако в массовой культуре, особенно за рубежом, укоренилось название АК-47.
Новый тур прошёл зимой 1946-1947 года. В результате испытаний было установлено, что ни один из представленных доработанных автоматов не удовлетворяет тактико-техническим требованиям в полном объёме. Автомат Калашникова вновь оказался самым надёжным, но при этом имел неудовлетворительную кучность стрельбы. Тем не менее, комиссия выбрала именно его для запуска в производство.
В марте 1948 года Михаил Калашников приехал в столицу Удмуртии для создания на Ижевском мотозаводе («Аксион») первой опытной партии в 1500 единиц. В этом же году партия автоматов успешно прошла войсковые испытания.
Официально АК был принят на вооружение 18 июня 1949 года. Следом Михаил Калашников был вновь откомандирован в Ижевск, на этот раз на завод «Ижмаш», где было решено запустить серийное производство автомата. Так на свет появилось оружие, которому в дальнейшем суждено было прославить имя своего создателя на весь мир. Отметим, что по официальным документам оружие называется «7,62-мм автомат Калашникова (АК)». Однако в массовой культуре, особенно за рубежом, укоренилось название АК-47.
Военнослужащие ВВС США обучают иракских лётчиков обращению с АК-47.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Конечно, на этом работа над автоматом не завершилась. И сам Калашников, и другие оружейники создали десятки версий семейства: от ручного пулемёта до гражданских охотничьих карабинов и самых новых боевых АК «двухсотой серии».
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«На момент создания автомат удовлетворял техническому заданию, имел потенциал для своего развития и модернизации. На сегодняшний день современные модификации АК в целом удовлетворяют требованиям военных, но насколько у него ещё остался запас модернизации — вот на этот вопрос ответить очень сложно. Конечно, в современной концепции у него есть некоторые недостатки. Например, современная модификация автомата имеет несколько увеличенную массу. С другой стороны, поставленный на массовое производство, этот автомат по сочетанию цена-качество во всем мире не имеет равных».
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Хождение АК по миру
Михаил Калашниковов и конструктор винтовки M16 Юджин Стоунер в США.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
В 1950-х годах шло активное перевооружение Красной армии новыми видами автоматов. Одновременно с этим лицензии на производство АК получили 18 стран, находившихся в зоне влияния Советского союза. Ещё десяток государств начали производить его без лицензии. Так началось шествие АК по миру. Со временем производство клонов АК или автоматов, созданных на его основе, развернулось в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, Европе и США.
Автомат Калашникова стал невольным участником почти всех вооружённых конфликтов, интервенций и революций в мире, начиная с середины 20 века и до сегодняшнего дня. К сожалению, автомат использовался и продолжает использоваться против своих создателей. Известный факт, что ЦРУ во время Афганской войны закупало китайские копии АК и передавала их моджахедам, которые затем применяли их против советских войск. Страна была буквально наводнена АК. Это сыграло злую шутку уже с США, когда они сами вторглись в Афганистан в 2000-е годы.
Среди причин, сделавших автомат столь популярным, обычно называют его относительную дешевизну, простоту в использовании и надёжность.
Автомат Калашникова стал невольным участником почти всех вооружённых конфликтов, интервенций и революций в мире, начиная с середины 20 века и до сегодняшнего дня. К сожалению, автомат использовался и продолжает использоваться против своих создателей. Известный факт, что ЦРУ во время Афганской войны закупало китайские копии АК и передавала их моджахедам, которые затем применяли их против советских войск. Страна была буквально наводнена АК. Это сыграло злую шутку уже с США, когда они сами вторглись в Афганистан в 2000-е годы.
Среди причин, сделавших автомат столь популярным, обычно называют его относительную дешевизну, простоту в использовании и надёжность.
Пожалуй, самый симптоматичный пример, подтверждающий удачность системы АК, — это автомат Галил, созданный израильским конструктором Исраэлем Галили в 1969 году.
Американский оружейный блогер с автоматом Галил.
Фото: скриншот видео с Ютуб-канала Garand Thumb (Гаранд Тамб)
Фото: скриншот видео с Ютуб-канала Garand Thumb (Гаранд Тамб)
Как гласит история, во время Шестидневной войны солдаты ЦАХАЛа столкнулись с проблемой — стоящая у них на вооружении автоматическая винтовка FN FAL (ФН ФАЛ) показала себя хуже в пустынных условиях, чем автоматы АК, которыми пользовались арабы. Тогда началась разработка нового оружия. В результате в 1973 году на вооружение израильской армии поступил Галил, который был сконструирован на основе финского автомата Valmet Rk 62 (Валмет Рк 62), который в свою очередь сам являлся лицензионной копией АК. То есть это была копия копии, однако не стоит думать, что у копии копии не может быть своей собственной копии. Так и произошло с Галил — на его основе в ЮАР был разработан автомат Vektor R4 (Вектор Р4), который также в дальнейшем модернизировался.
Сегодня различные модификации Калашникова стоят на вооружении десятков стран: от Азербайджана до Эритреи — а география распространения автомата включает почти весь мир. В одном только США копии автомата Калашникова производят минимум три компании. По приблизительным данным (узнать точную цифру невозможно), сейчас в мире насчитывается более 100 млн экземпляров различных модификаций АК и АК-подобного оружия, что делает автомат самым популярным огнестрельным оружием.
Как пояснил заведующий кафедры «Стрелковое оружие» Денис Чирков, поставить образец на массовое производство — это очень дорого и трудозатратно.
Сегодня различные модификации Калашникова стоят на вооружении десятков стран: от Азербайджана до Эритреи — а география распространения автомата включает почти весь мир. В одном только США копии автомата Калашникова производят минимум три компании. По приблизительным данным (узнать точную цифру невозможно), сейчас в мире насчитывается более 100 млн экземпляров различных модификаций АК и АК-подобного оружия, что делает автомат самым популярным огнестрельным оружием.
Как пояснил заведующий кафедры «Стрелковое оружие» Денис Чирков, поставить образец на массовое производство — это очень дорого и трудозатратно.
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«Когда автомат уже был освоен в массовом производстве, заново осваивать новый образец нерационально. Для этого нужно, чтобы новый образец имел прямо на порядок лучшие характеристики, чем у автомата Калашникова. А такого образца и на сегодняшний день нет».
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Автомат как символ
Повсеместное распространение Калашникова привело к тому, что в некоторых странах он стал символом борьбы против колониального гнёта, а следом попал и на государственные флаги, гербы и эмблемы.
Использовать оружие в качестве геральдических символов — традиция совсем не новая. Мечи, копья, стрелы, топоры и другое холодное оружие изображается на гербах стран, городов и сообществ уже многие сотни лет. Далеко ходить не нужно: на гербе Ижевска размещена стрела, на гербе Глазова и Сарапула — лук с натянутой в тетиве стрелой. Меч и стрелы являются как бы символическим обозначением оружия в целом. Со второй половины 20-го века это же можно сказать и про автомат Калашникова.
Использовать оружие в качестве геральдических символов — традиция совсем не новая. Мечи, копья, стрелы, топоры и другое холодное оружие изображается на гербах стран, городов и сообществ уже многие сотни лет. Далеко ходить не нужно: на гербе Ижевска размещена стрела, на гербе Глазова и Сарапула — лук с натянутой в тетиве стрелой. Меч и стрелы являются как бы символическим обозначением оружия в целом. Со второй половины 20-го века это же можно сказать и про автомат Калашникова.
Герб Мозамбика.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Так, на флаге и гербе Мозамбика можно встретить АК как символ защиты и бдительности. Мозамбик — это государство, расположенное на Юго-Восточном побережье Африки. В середине 1960-х годов в стране началась вооружённая борьба против португальской колониальной власти. Поддержку восставшим оказывал СССР. Независимость страна обрела только в 1975 году. С этого года на гербе нового государства — Народной Республики Мозамбик — появился автомат Калашникова, перекрещенный с мотыгой. Через несколько лет в стране началась гражданская война, продлившаяся почти 15 лет. После наступления мира одна из оппозиционных партий в парламенте, сославшись на изменившийся исторический контекст, предложила поменять государственную символику. Однако это предложение не нашло широкой поддержки.
Герб Восточного Тимора c 2007.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Похожим образом Калашников оказался на гербах ещё нескольких стран. В Зимбабве (бывшая Родезия) герб с АК был принят в 1981 году и сохраняется по сей день. Ещё одной страной, на гербе которой запечатлён автомат Калашникова, является Восточный Тимор. Это островное государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индонезией. В середине 1970-х годов страна, только получившая независимость от Португалии, погрузилась в гражданскую войну, после которой и вовсе была оккупирована своим единственным соседом. Партизанская борьба за независимость с разной интенсивностью продолжалась больше 25 лет. Суверенитет государство обрело только в 2002 году.
Также Калашников оказался на гербах и флагах некоторых милитаризированных организаций. Например, автомат изображён на гербе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в Иране, флаге группировки «Хезболла» в Ливане, флаге движения Ансар Аллах (Хуситы), контролирующего часть Йемена.
Неверным будет предположить, что только «страны третьего мира» высоко ценят автомат Калашникова. Так, журнал «The Irish Times» (с англ. Ирландские времена) в 2013 году включил АК-47 в проект «История Ирландии в 100 предметах», подготовленный совместно с Национальным музеем Ирландии и Королевской ирландской академией. В проект вошли предметы, имеющие важное значение для истории страны. Начинается список с артефактов мезолита (5000 лет до нашей эры) и заканчивается изобретениями 20 и начала 21 века. Под номером сто в списке как раз расположился АК-47, который широко использовался Ирландской республиканской армией (ИРА) в период её борьбы с Великобританией.
Помимо этого, в 2007 году, в год 60-летия от создания АК-47, новозеландский банк выпустил для Островов Кука коллекционные серебряные монеты номиналом в два доллара, на которых изображены Михаил Калашников и его главное творение.
Также Калашников оказался на гербах и флагах некоторых милитаризированных организаций. Например, автомат изображён на гербе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в Иране, флаге группировки «Хезболла» в Ливане, флаге движения Ансар Аллах (Хуситы), контролирующего часть Йемена.
Неверным будет предположить, что только «страны третьего мира» высоко ценят автомат Калашникова. Так, журнал «The Irish Times» (с англ. Ирландские времена) в 2013 году включил АК-47 в проект «История Ирландии в 100 предметах», подготовленный совместно с Национальным музеем Ирландии и Королевской ирландской академией. В проект вошли предметы, имеющие важное значение для истории страны. Начинается список с артефактов мезолита (5000 лет до нашей эры) и заканчивается изобретениями 20 и начала 21 века. Под номером сто в списке как раз расположился АК-47, который широко использовался Ирландской республиканской армией (ИРА) в период её борьбы с Великобританией.
Помимо этого, в 2007 году, в год 60-летия от создания АК-47, новозеландский банк выпустил для Островов Кука коллекционные серебряные монеты номиналом в два доллара, на которых изображены Михаил Калашников и его главное творение.
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Автомат в отечественном кино
Естественно, что при такой популярности АК в мире его попадание на экраны было лишь вопросом времени. Также естественно, что в первую очередь автомат появляется именно в советском кино. Дебют АК происходит в комедийном фильме «Максим Перепелица» (0+) 1955 года. В нём автомат показывается в руках солдат во время срочной службы в армии.
Фото: скриншот из фильма «Максим Перепелица» (0+)
Отметим, что фильм не показывался за пределами СССР, поэтому точное изображение и характеристики АК оставались загадкой для иностранных спецслужб. Считается, что западные военные специалисты смогли подробно изучить новый автомат только после Венгерского восстания 1956 года, которое подавляли советские войска. Тогда же произошло первое боевое применение АК.
В 1958 году выходит советский шпионский боевик «Голубая стрела» (12+), в котором пограничники вооружены АК-47. В этом же году в кинотеатрах показывают фильм «Солдатское сердце» (12+), в котором фигурируют автоматы АК-47 и АКС-47. В следующем 1959 году автомат мелькает в фильме «Хмурое утро» (12+), снятом по эпопее Алексея Толстого «Хождение по мукам» (12+). Интересно, что действие происходит во время Гражданской войны в России. Несмотря на это, один из главных героев Иван Телегин, находясь в лихорадке, видит кошмар, в котором на него наступают белогвардейцы, вооружённые АК.
В дальнейшем различные модификации автомата Калашникова появляются практически во всех советских и российских фильмах и сериалах, так или иначе связанных с оружием. От легендарных «9 рота» (18+) и «Бригада» (18+) до самых современных фильмов «Малыш» (16+) или «Завербованный» (18+), вышедших в 2025 году.
В 1958 году выходит советский шпионский боевик «Голубая стрела» (12+), в котором пограничники вооружены АК-47. В этом же году в кинотеатрах показывают фильм «Солдатское сердце» (12+), в котором фигурируют автоматы АК-47 и АКС-47. В следующем 1959 году автомат мелькает в фильме «Хмурое утро» (12+), снятом по эпопее Алексея Толстого «Хождение по мукам» (12+). Интересно, что действие происходит во время Гражданской войны в России. Несмотря на это, один из главных героев Иван Телегин, находясь в лихорадке, видит кошмар, в котором на него наступают белогвардейцы, вооружённые АК.
В дальнейшем различные модификации автомата Калашникова появляются практически во всех советских и российских фильмах и сериалах, так или иначе связанных с оружием. От легендарных «9 рота» (18+) и «Бригада» (18+) до самых современных фильмов «Малыш» (16+) или «Завербованный» (18+), вышедших в 2025 году.
Макс с АКС-74У.
Фото: скриншот из сериала «Бригада» (18+)
Фото: скриншот из сериала «Бригада» (18+)
Отдельно стоит упомянуть биографический фильм 2020 года «Калашников» (18+), главную роль в котором сыграл Юра Борисов. В картине показан путь Михаила Тимофеевича от командира танка на Брянском фронте в 1941 году до принятия АК на вооружение Красной армией в 1949-м.
Актёр Юра Борисов в роли Михаила Калашникова.
Фото: скриншот из фильма «Калашников» (18+)
Фото: скриншот из фильма «Калашников» (18+)
Фильм уникален тем, что в нём показаны первые разработки Калашникова, а также опытные образцы других конструкторов, которые до этого не появлялись в кино. Так, в фильме демонстрируется пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-42) 1942 года, с которым он участвовал в конкурсе, но не прошёл его. Тогда самым удачным пистолетом-пулемётом был признан образец Алексея Судаева (ППС-42).
Затем, в 1943 году, Михаил Калашников разрабатывает ручной пулемёт под патрон 7,62х54 мм (РПК-43), который также не был принят на вооружение. В 1944-45 годах конструктор участвует в работе над усовершенствованием пулемёта Горюнова (СГ-43).
Затем, в 1943 году, Михаил Калашников разрабатывает ручной пулемёт под патрон 7,62х54 мм (РПК-43), который также не был принят на вооружение. В 1944-45 годах конструктор участвует в работе над усовершенствованием пулемёта Горюнова (СГ-43).
Фото: скриншот фильма «Калашников» (18+)
После этого начинается работа над новым оружием — автоматической винтовкой под промежуточный патрон 7,62-мм. На нескольких кадрах можно хорошо разглядеть раннюю версию автомата Калашникова (АК-46), а затем, во время испытаний, появляются также автоматы его основных конкурентов — Булкина и Дементьева. Самым надёжным, как говорилось ранее, оказался АК.
К сожалению, в фильме никак не обыгрывается самый популярный миф о создании автомата, который обычно очень нравится всевозможным «недоброжелателям». Миф существует в слабой и сильной версиях — он гласит, что либо Михаил Калашников украл идею у известного немецкого конструктора Хуго Шмайссера, либо — в сильной версии — сам АК был тайно спроектирован сумрачным немецким гением, который в 1945 году был вывезен в СССР и работал на «Ижмаше».
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«Самый популярный и идиотский миф о том, что якобы автомат Калашникова спроектирован Хуго Шмайссером. Этот миф, конечно, разбивается обо все известные факты о том, как Шмайссер здесь работал (в Ижевске. — прим. ред.). К тому же, если посмотреть на конструкцию StG-44, то сразу становится понятно, что Шмайссер никакого отношения к созданию АК не имел. Это, наверное, самый дурацкий миф, который когда-то могли запустить»,
— подметил эксперт Денис Чирков.
— подметил эксперт Денис Чирков.
Немецкий автомат StG 44 (Sturmgewehr 44 — штурмовая винтовка), разработанная под руководством
Хуго Шмайссера.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Хуго Шмайссера.
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
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Голливудская суперзвезда
Сотрудник военной полиции США во Вьетнаме осматривает китайский автомат Type 56 (модификация АК-47).
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Понятно, почему АК постоянно появляется в отечественном кино: он производится в России, он принят на вооружение в российской армии, многие граждане со школы умеют его собирать и разбирать. Было бы странно, если бы в фильме про Россию или СССР герои использовали какое угодно оружие, кроме АК. Совсем другой вопрос, почему иностранные режиссёры, сценаристы и создатели видеоигр вставляют русский автомат почти в каждую свою картину. Неужели дело только в том, что он так распространён? Или за этим явлением скрывается что-то большее?
Конечно, появление Калашникова в некоторых фильмах логично и достоверно с точки зрения истории. Так, АК фигурирует в фильмах про Вьетнамскую войну, например, «Апокалипсис сегодня» (18+), где используются китайские копии автомата, или «Цельнометаллическая оболочка» (18+).
То же самое касается и кинокартин про Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак и так далее. Также понятно, почему автомат появляется в фильмах про различные преступные и террористические группировки. Там АК — неизменный и грозный спутник всех «плохих парней», с которыми обычно борются американцы с «АРками» наперевес. При этом и сами американские солдаты или ЧВК порой не гнушались использовать АК во время своих миссий — что в жизни, что в кино.
Конечно, появление Калашникова в некоторых фильмах логично и достоверно с точки зрения истории. Так, АК фигурирует в фильмах про Вьетнамскую войну, например, «Апокалипсис сегодня» (18+), где используются китайские копии автомата, или «Цельнометаллическая оболочка» (18+).
То же самое касается и кинокартин про Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак и так далее. Также понятно, почему автомат появляется в фильмах про различные преступные и террористические группировки. Там АК — неизменный и грозный спутник всех «плохих парней», с которыми обычно борются американцы с «АРками» наперевес. При этом и сами американские солдаты или ЧВК порой не гнушались использовать АК во время своих миссий — что в жизни, что в кино.
Морской пехотинец США с восточногерманским аналогом АКМС (MPi-KMS-72).
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Фото: wikimedia.org (Общественное достояние)
Мы же попробуем рассмотреть фильмы, где показывать АК было необязательно с точки зрения достоверности, но всё же его показали, видимо, по каким-то другим причинам.
Фото: скриншот фильма «Скотланд Ярд против доктора Мабузе» (18+)
Однако сначала вернёмся немного назад. Скорее всего, первым зарубежным фильмом, в котором промелькнул АК, стал западногерманский (ФРГ) фантастический фильм «Скотланд Ярд против доктора Мабузе» (18+), вышедший в 1963 году. В финале картины несколько британских полицейских показываются в кадре с АК в руках. Забавно, но появление советских автоматов здесь не имеет ни смысла, ни логического объяснения — это просто произошло.
Второе появление АК в зарубежном кино вновь оказалось больше похоже на «киноляп» — на этот раз хронологический. В Восточной Германии (ГДР) в 1964 году вышел фильм «Приключения Вернера Хольта» (18+). В нём повествуется о совсем юном немце, который переживает ужасы войны на Восточном фронте в 1944-45 годах. В одной из сцен в кадре мелькает боец Красной армии, в руках которого отчётливо красуется АК-47. Конечно, никакого АК под конец войны ещё не было и быть не могло. К сожалению.
В 1966 году автомат появился в кинокартине ещё одной европейской страны. Автомат можно увидеть на плече восточногерманского пограничника в шпионском фильме британского производства «Похороны в Берлине» (16+).
В том же году АК множество раз показывается в итало-французском фильме «Цель: 500 миллионов» (18+). Главные герои, среди которых бывший военный, решают угнать самолёт с деньгами. Для этого, конечно, нужно надёжное оружие — АК будет как нельзя кстати. Интересно, что в фильме он не просто мелькает, а активно используется. В частности, подробно показана сборка и разборка автомата АКС со складным прикладом.
Второе появление АК в зарубежном кино вновь оказалось больше похоже на «киноляп» — на этот раз хронологический. В Восточной Германии (ГДР) в 1964 году вышел фильм «Приключения Вернера Хольта» (18+). В нём повествуется о совсем юном немце, который переживает ужасы войны на Восточном фронте в 1944-45 годах. В одной из сцен в кадре мелькает боец Красной армии, в руках которого отчётливо красуется АК-47. Конечно, никакого АК под конец войны ещё не было и быть не могло. К сожалению.
В 1966 году автомат появился в кинокартине ещё одной европейской страны. Автомат можно увидеть на плече восточногерманского пограничника в шпионском фильме британского производства «Похороны в Берлине» (16+).
В том же году АК множество раз показывается в итало-французском фильме «Цель: 500 миллионов» (18+). Главные герои, среди которых бывший военный, решают угнать самолёт с деньгами. Для этого, конечно, нужно надёжное оружие — АК будет как нельзя кстати. Интересно, что в фильме он не просто мелькает, а активно используется. В частности, подробно показана сборка и разборка автомата АКС со складным прикладом.
“
«Красота, правда? Автомат Калашникова. Русский. Штурмовое оружие. Остановит бегущего на расстоянии в 400 метров — без разницы, в какую часть тела попадёшь. С двумя сотнями таких автоматов можно захватить Францию за одну ночь»,
— говорит главный герой Жан Райшо, собирая автомат.
— говорит главный герой Жан Райшо, собирая автомат.
Фото: скриншот фильма «Цель: 500 миллионов» (18+)
Фото: скриншот фильма «Ярость» (18+)
После этого АК ещё несколько раз показывался в европейском кино. Первой же американской картиной, в которой фигурирует автомат Калашникова, считается фильм Брайана Де Пальмы 1978 года «Ярость» (18+). Соответственно, актёр Кирк Дуглас стал первым американцем, использовавшим автомат в кино. Сцены снимались в Израиле, где в то время было много трофейного оружия, захваченного у арабов.
Начиная с 1980-х годов, разные модификации АК стали всё чаще появляться в западных фильмах, особенно в популярных в то время боевиках. Автомат можно заметить, например, в «Бондиане», а также в фильмах с Чаком Норрисом, Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Жан-Клод Ван Даммом, Стивеном Сигалом и многими другими. Конечно, чаще всего в этих фильмах автомат Калашникова был атрибутом злодеев и «мальчиков для битья», но часто им пользовались и главные герои.
Начиная с 1980-х годов, разные модификации АК стали всё чаще появляться в западных фильмах, особенно в популярных в то время боевиках. Автомат можно заметить, например, в «Бондиане», а также в фильмах с Чаком Норрисом, Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Жан-Клод Ван Даммом, Стивеном Сигалом и многими другими. Конечно, чаще всего в этих фильмах автомат Калашникова был атрибутом злодеев и «мальчиков для битья», но часто им пользовались и главные герои.
Молодой Джон Коннор осматривает АК.
Фото: скриншот фильма «Терминатор 2: Судный день» (18+)
Фото: скриншот фильма «Терминатор 2: Судный день» (18+)
Пожалуй, самым известным на западе фильмом, раскрывающим тему «АК в кино», является «Оружейный барон» (18+) 2005 года. В нём рассказывается о нелегальном торговце оружием Юрии Орлове, роль которого исполнил Николас Кейдж.
Главный герой Юрий Орлов с сыном африканского диктатора, который вооружён позолоченным АК.
Фото: скриншот фильма «Оружейный барон» (18+)
Фото: скриншот фильма «Оружейный барон» (18+)
Нетрудно догадаться, что основным товаром, который контрабандист поставляет в горячие точки по всему миру, были автоматы Калашникова и патроны к ним. В фильме показывается множество разных моделей автомата (АК, АКМ, АКМС), в том числе производимых в других странах (чешский CZ Sa vz. 58, китайский Type 56-1). Помимо этого, в фильме также фигурирует и другое советское оружие: пистолеты Макарова, гранатомёты РПГ-7, гранаты РГД-5 и даже военные вертолёты, танки и бронетранспортёры.
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«Из всего огромного советского арсенала не было более прибыльного товара, чем автомат Калашникова — модель 47-го года. Он же АК-47 или просто Калашников. Это самый популярный автомат в мире, его любят все вояки. Он изящно прост, собран из штампованной стали и фанеры, а весит всего 9 фунтов. Он не ломается, не заклинивает, не раскаляется. Он стреляет и в грязи, и в песке. Он так прост в применении, что из него может стрелять ребёнок — и такое тоже случается»,
— описывает АК главный герой.
— описывает АК главный герой.
В 2025 году завершились съёмки второй части «Оружейного барона». К своей роли вернулся Николас Кейдж. В прокат фильм собираются выпустить в 2027 году. Только после премьеры можно будет узнать, какое место в новом фильме займёт АК, но кажется, что далеко не последнее.
В современности тренд на изображение автомата Калашникова в кино не ослабевает. АК также часто можно встретить в недавно вышедших картинах и даже в фантастических вселенных «Людей ИКС» (12+) или «Мстителей» (12+).
Чего уж говорить про современные боевики вроде «Мастера» (18+) с Джейсоном Стэйтемом или кинофраншизы «Форсаж» (18+).
В современности тренд на изображение автомата Калашникова в кино не ослабевает. АК также часто можно встретить в недавно вышедших картинах и даже в фантастических вселенных «Людей ИКС» (12+) или «Мстителей» (12+).
Чего уж говорить про современные боевики вроде «Мастера» (18+) с Джейсоном Стэйтемом или кинофраншизы «Форсаж» (18+).
Главный герой Раст Коул с автоматом АКМ с барабанным магазином.
Фото: скриншот сериала «Настоящий детектив» (18+)
Фото: скриншот сериала «Настоящий детектив» (18+)
То же самое касается и сериалов. В них российское оружие мелькает не реже, чем в фильмах. Вот только несколько популярных сериалов, где можно повстречать АК: «Клан Сопрано» (18+), «Во все тяжкие» (18+) и «Лучше звоните Солу» (18+), «Очень странные дела» (16+) «Настоящий детектив» (18+), «Секретные материалы» (18+), «Ходячие мертвецы» (18+) и другие.
Упомянутая вселенная «Ходячих мертвецов» подводит нас к ещё одному жанру, помимо военных фильмов и боевиков, где АК чувствует себя как рыба в воде, — жанру постапокалипсиса.
Упомянутая вселенная «Ходячих мертвецов» подводит нас к ещё одному жанру, помимо военных фильмов и боевиков, где АК чувствует себя как рыба в воде, — жанру постапокалипсиса.
Действительно, сложно представить себе оружие, более подходящее для выживания в мире, где привычные нормы и правила больше не действуют. Там, где нет государства с его полицией и армией, решающую роль начинает играть Господин Калашников. Среди таких фильмов можно вспомнить «Книгу Илая» (18+), «Безумного Макса» (18+), «Дитя человеческое» (18+), «Водный мир» (12+), «Обливион», «Войну миров Z», «Обитель зла» (18+), а также сериалы по играм «Один из нас» (18+) и «Фоллаут» (18+).
Главный герой Рик Граймс с китайской версией АК (Type 56).
Фото: скриншот из сериала «Ходячие мертвецы» (18+)
Фото: скриншот из сериала «Ходячие мертвецы» (18+)
Фото: скриншот фильма «Элизиум — рай не на Земле» (18+)
Часто изобретённый в середине 20 века АК не теряет актуальность и в далёком будущем. Так, в американском фильме «Элизиум — рай не на Земле» (18+) действие происходит в 2154 году в полуразрушенном Лос-Анджелесе. Главный герой, сыгранный Мэттом Дэймоном, использует АК со спецпатронами для уничтожения суперсовременного антропоморфного робота-телохранителя. Автомат вообще активно мелькает в фильме, причём чаще именно в руках протагонистов.
Ещё дальше пошли создатели британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» (18+). В 11 серии третьего сезона под названием «Утопия» герои из-за поломки машины времени попадают в 100 000 000 000 000 (стотриллионный) год на планету Малкассайро. Угадайте, чем на этой планете защищаются выжившие люди от диких каннибалов — конечно же, автоматом Калашникова.
Фото: скриншот сериал «Доктор Кто» (18+)
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АК в видеоиграх
Фото: скриншот игры «Counter-Strike 1.6»
Комбинацию клавиш «B-4-2» для покупки АК знает каждый, кто играл в серию «Counter-Strike» (Контер-Страйк, 18+). В самой классической версии КС-1.6 автомат Калашникова называется CV-47 — скорее всего, у разработчиков не было прав использовать более привычное название.
В игре автомат является основным оружием и противопоставляется американской М4А1. Основное преимущество АК в его меньшей стоимости и большем уроне. Основной минус — значительный разброс при стрельбе «зажимом». Затем, в следующих версиях Контр-Страйк, появляются и другие версии автомата. В серии также есть «собрат» АК — израильский автомат Галил, упоминаемый ранее, а также производимый в Ижевске пистолет-пулемёт Бизон, который разработан Виктором Калашниковым и Алексеем Драгуновым (сыновья знаменитых оружейников).
В видеоиграх, особенно в шутерах или по-русски «стрелялках», без АК вообще никуда. Проекты, в которых можно вооружиться АК, начинают появляться в конце 90-х годов прошлого века. Возможно, первой такой игрой становится GoldenEye 007 (ГолденАй) 1997 года, сделанная по мотивам одноимённого фильма «Бондианы». Понятно, что технические возможности в то время не позволяли реалистично отрисовать оружие, поэтому точно определить модель автомата, представленную в игре, не представляется возможным. Однако понятно, что это именно автомат Калашникова, хотя и называется он «Soviet KF7» (Совет КФ7), что бы это не значило.
В игре автомат является основным оружием и противопоставляется американской М4А1. Основное преимущество АК в его меньшей стоимости и большем уроне. Основной минус — значительный разброс при стрельбе «зажимом». Затем, в следующих версиях Контр-Страйк, появляются и другие версии автомата. В серии также есть «собрат» АК — израильский автомат Галил, упоминаемый ранее, а также производимый в Ижевске пистолет-пулемёт Бизон, который разработан Виктором Калашниковым и Алексеем Драгуновым (сыновья знаменитых оружейников).
В видеоиграх, особенно в шутерах или по-русски «стрелялках», без АК вообще никуда. Проекты, в которых можно вооружиться АК, начинают появляться в конце 90-х годов прошлого века. Возможно, первой такой игрой становится GoldenEye 007 (ГолденАй) 1997 года, сделанная по мотивам одноимённого фильма «Бондианы». Понятно, что технические возможности в то время не позволяли реалистично отрисовать оружие, поэтому точно определить модель автомата, представленную в игре, не представляется возможным. Однако понятно, что это именно автомат Калашникова, хотя и называется он «Soviet KF7» (Совет КФ7), что бы это не значило.
Фото: скриншот игры «GoldenEye 007»
После 2000-х количество выходящих игр увеличивается с каждым годом. Начинают появляться ставшие в дальнейшем культовыми игровые серии, такие как упомянутый Counter-Strike, а также GTA (ГТА), Fallout (Фоллаут), Metal Gear Solid (Метал Гир Солид), Battlefield (Бателфилд), Call of Duty (Калл оф Дьюти), Far Cry (Фар Край), Uncharted (Анчартед), Arma (Арма), PUBG (ПАБГ), Fortnite (Фортнайт) и многие другие.
Интересно, какие характеристики часто дают разработчики автоматам Калашникова в своих играх. Обычно АК имеет большой урон, но при этом меньшую точность и скорострельность. Понятно, что это игровая условность, вызванная требованиями баланса, но почему-то именно так разработчики «балансируют» этот культовый автомат. Наверное, так в большинстве своём и воспринимают на западе АК: как мощное, но грубоватое оружие.
Интересно, какие характеристики часто дают разработчики автоматам Калашникова в своих играх. Обычно АК имеет большой урон, но при этом меньшую точность и скорострельность. Понятно, что это игровая условность, вызванная требованиями баланса, но почему-то именно так разработчики «балансируют» этот культовый автомат. Наверное, так в большинстве своём и воспринимают на западе АК: как мощное, но грубоватое оружие.
АК-47 в меню покупки оружия.
Фото: скриншот игры Far Cry 5
Фото: скриншот игры Far Cry 5
Во многих современных играх, помимо классических АК, есть и новый российский автомат — АК-12. Так, из новой модели можно пострелять в CrossFire (КроссФайр), Arma 3 (Арма 3), Battlefield 4 (Бателфилд), Call of Duty: Ghosts (Калл Оф Дьюти: Гост) и в других.
Фото: скриншот игры Atomic Heart
С автоматом Калашникова можно побегать и в недавно вышедшей российской игре Atomic Heart (Атомик Харт). Действие игры происходит в 1955 году в альтернативном СССР, где произошла новая научно-техническая революция. По сюжету, роботы-помощники по какой-то причине вышли из-под контроля и начали убивать людей. Главному герою предстоит разобраться в том, почему это произошло. Конечно, «Калаш» в игре не совсем обычный, а модернизированный в соответствии с сеттингом.
Также необходимо упомянуть российскую игру Escape from Tarkov (Эскейп фром Тарков), положившую начало целому жанру экстракшн-шутеров (то есть шутеров с элементами эвакуации, побега). Действие происходит в современной России в вымышленном городе на берегу Финского залива Таркове. На момент действия игры окрестности города изолированы от мира армией и миротворческими силами. Игроки могут выбрать сторону одной из двух враждующих ЧВК, которые выполняют различные задания в закрытой зоне. Конечная цель игры отражена в её названии — покинуть Тарков.
Также необходимо упомянуть российскую игру Escape from Tarkov (Эскейп фром Тарков), положившую начало целому жанру экстракшн-шутеров (то есть шутеров с элементами эвакуации, побега). Действие происходит в современной России в вымышленном городе на берегу Финского залива Таркове. На момент действия игры окрестности города изолированы от мира армией и миротворческими силами. Игроки могут выбрать сторону одной из двух враждующих ЧВК, которые выполняют различные задания в закрытой зоне. Конечная цель игры отражена в её названии — покинуть Тарков.
АК-101 в меню кастомизации оружия.
Фото: скриншот игры Escape from Tarkov
Фото: скриншот игры Escape from Tarkov
В игре детально проработаны физика и механика игрового мира. По задумке всё должно быть приближено к реальности. А поскольку игра российская, в ней представлено огромное количество отечественного оружия: от ППШ 1941 года до танков Т-90А. Конечно, в игре есть десятки разных модификаций АК на любой вкус и цвет, которые также можно модернизировать по своему усмотрению. Есть даже полушуточный АК-50, созданный американским блогером Брэндоном Херрера под крупнокалиберный патрон 12,7х99 мм.
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Послесловие
С момента появления автомат Калашникова прошёл длинный путь от партии в 1500 единиц до сотен миллионов экземпляров, распространённых по всему миру. Стал одним из первых и в то же время наиболее удачных образцов своего класса. И уж точно — самым известным и популярным. Эта популярность привела его в массовую культуру.
Но почему же автомат Калашникова обрёл в ней такой культовый статус? Взять, например, немецкий НК G36 (ХК 36) или швейцарский SIG SG 550 (СИГ СГ 550). По всем характеристикам, это хорошо сделанные автоматы, в чём-то даже превосходящие АК. Но при прочих равных они являются лишь совокупностью инженерных решений, посылающих патрон в патронник и производящих выстрел. Как говорилось ранее, автомат Калашникова стал чем-то бóльшим, чем просто устройством для ведения стрельбы. Точно так же, как условный автомобиль Феррари — больше, чем просто средство передвижения.
Но почему же автомат Калашникова обрёл в ней такой культовый статус? Взять, например, немецкий НК G36 (ХК 36) или швейцарский SIG SG 550 (СИГ СГ 550). По всем характеристикам, это хорошо сделанные автоматы, в чём-то даже превосходящие АК. Но при прочих равных они являются лишь совокупностью инженерных решений, посылающих патрон в патронник и производящих выстрел. Как говорилось ранее, автомат Калашникова стал чем-то бóльшим, чем просто устройством для ведения стрельбы. Точно так же, как условный автомобиль Феррари — больше, чем просто средство передвижения.
Михаил Калашников в США показывает свой автомат своему главному конкуренту Юджину Стоунеру — создателю винтовки M16.
Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео
АК по-настоящему уникален тем, что за годы своей эксплуатации оброс множеством культурных коннотаций и смыслов. Он стал одним из символов и Холодной войны, и борьбы за независимость, и мирового криминала, и много чего ещё. Возможно, в этом и заключается ответ, почему АК стал суперзвездой массовой культуры. Дело не только в его распространённости или узнаваемом внешнем виде. Дело в культурном и образном наполнении, в истории, что стоит за ним.
Всё это сделало АК одним из самых популярных брендов России. Можно совершенно не интересоваться оружием, но не знать про автомат Калашникова, пожалуй, нельзя. Вместе с этим АК оставил в веках и имя своего создателя — Михаила Калашникова. Известность конструктора за рубежом, судя по всему, сравнима с известностью великих русских деятелей культуры и науки. Кусочек этой мировой славы достался и городу, в котором Калашников жил и работал, — нашему Ижевску.
Всё это сделало АК одним из самых популярных брендов России. Можно совершенно не интересоваться оружием, но не знать про автомат Калашникова, пожалуй, нельзя. Вместе с этим АК оставил в веках и имя своего создателя — Михаила Калашникова. Известность конструктора за рубежом, судя по всему, сравнима с известностью великих русских деятелей культуры и науки. Кусочек этой мировой славы достался и городу, в котором Калашников жил и работал, — нашему Ижевску.