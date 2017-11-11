В Ижевске количество жертв трагедии выросло до 7 человек

Из-под завалов обрушившегося дома вытащили тело женщины.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели нашли тело седьмого погибшего при обрушении дома в Ижевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя главного управления МЧС России по Удмуртии.

Из-под завалов вытащили тело женщины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 23:00 часть завалов разобрана (вывезено 73 самосвала со строительным мусором, 1 145 тонн), что составляет около 95% от общего объема.

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых два ребенка, двое мужчин и две женщины.

Напомним, что трагедия произошла 9 ноября. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв.