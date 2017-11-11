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      В Ижевске количество жертв трагедии выросло до 7 человек

      00:14, 11 ноября, 2017
      00:14, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
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      Из-под завалов обрушившегося дома вытащили тело женщины.

      Ижевск. Удмуртия. Спасатели нашли тело седьмого погибшего при обрушении дома в Ижевске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя главного управления МЧС России по Удмуртии.

      Из-под завалов вытащили тело женщины.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 23:00 часть завалов разобрана (вывезено 73 самосвала со строительным мусором, 1 145 тонн), что составляет около 95% от общего объема.

      Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых два ребенка, двое мужчин и две женщины.

      Напомним, что трагедия произошла 9 ноября. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв. 

      00:14, 11 ноября, 2017
      37
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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