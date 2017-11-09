Сибирские спасатели прилетят в Ижевск для разбора завалов

В результате взрыв в доме на улице Удмуртской погибли три человека.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда прилетят в Ижевск. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Спасатели из Красноярска будут помогать в разборе завалов рухнувшего дома на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. Напомним, по предварительным данным, там произошел взрыв газа. В результате погибли, по разным данным, от трех до четырех человек, в том числе один ребенок.