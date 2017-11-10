4 погибших под завалами дома опознали в Ижевске

По последним данным, среди шести погибших двое детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась процедура опознания погибших под завалами жилого дома. Как рассказала информационному агентству «Сусанин» заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева, в настоящее время опознаны тела четырех человек.

Это девочка 7 лет, взрослый мужчина – ее родственник, женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице? и женщина, тело которой под утро извлекли из-под завалов. По словам Гузнищевой, среди погибших также есть подросток.

Процедура опознания продолжается. С родственниками работают психологи из Удмуртии и Москвы.

Напомним, что всего погибли шесть человек, одна девочка остается в больнице. Спасатели продолжают разбор завалов на месте частичного обрушения дома №261 по улице Удмуртской.