1 млн рублей получат семьи, которые потеряли близких во время обрушения дома в Ижевске

Также выплаты предусмотрены за вред здоровью и имуществу.

Ижевск. Удмуртия. 1 млн рублей за каждого погибшего при обрушении дома в Ижевске получат члены их семей. Об этом в пятницу, 10 октября, журналистам сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Что касается погибших и членов их семей: 1 млн рублей за каждого погибшего, вред здоровью: легкий вред - 200тыс., тяжелый - 400 тыс. и по имуществу до 100 тыс. рублей. Но мы в каждой ситуации будем подходить индивидуально. Людей интересует вопрос с жильем, мы не оставим людей на улице», - сказал Бречалов.

Также отметим, что сейчас единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат жители подъездов, которые пострадали больше всего – это пятый и шестой подъезд.