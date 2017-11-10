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      1 млн рублей получат семьи, которые потеряли близких во время обрушения дома в Ижевске

      11:26, 10 ноября, 2017
      11:26, 10 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение
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      Также выплаты предусмотрены за вред здоровью и имуществу.

      Ижевск. Удмуртия. 1 млн рублей за каждого погибшего при обрушении дома в Ижевске получат члены их семей. Об этом в пятницу, 10 октября, журналистам сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

      «Что касается погибших и членов их семей: 1 млн рублей за каждого погибшего, вред здоровью: легкий вред - 200тыс., тяжелый - 400 тыс. и по имуществу до 100 тыс. рублей. Но мы в каждой ситуации будем подходить индивидуально. Людей интересует вопрос с жильем, мы не оставим людей на улице», - сказал Бречалов.

      Также отметим, что сейчас единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат жители подъездов, которые пострадали больше всего – это пятый и шестой подъезд. 

      11:26, 10 ноября, 2017
      1431
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение

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