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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      Банкам Удмуртии предложили списать долги пострадавшим жильцам обрушившегося дома в Ижевске

      11:51, 10 ноября, 2017
      11:51, 10 ноября, 2017
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      #МЧС\n#общество\n#Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#происшествие
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      С таким предложением к финансовым структурам вышел глава МЧС России Владимир Пучков.

      Ижевск. Удмуртия. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил банкам Удмуртии списать или реструктурировать долги жильцов обрушившегося в Ижевске дома. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

      «У нас есть хорошая добрая традиция, я рекомендую всем банковским структурам республики у пострадавших структурировать, а лучше списать долги. Это будет хорошей гуманитарной помощью пострадавшим со стороны банковских структур. И обращаюсь ко всем работодателям, чтобы отправили своих работников в неоплачиваемые отпуска, и также оказали им материальную помощь и поддержку», - сказал Пучков.

      Напомним, что 9 ноября на Удмуртской, 261 обрушилась часть дома. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей, три человека пострадали. Началась процедура опознания. Родственники погибших получат по 1 млн рублей. Субботу и воскресенье объявили днями траура

      11:51, 10 ноября, 2017
      730
      0
      #МЧС\n#общество\n#Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#происшествие

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