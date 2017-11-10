Банкам Удмуртии предложили списать долги пострадавшим жильцам обрушившегося дома в Ижевске

С таким предложением к финансовым структурам вышел глава МЧС России Владимир Пучков.

Ижевск. Удмуртия. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил банкам Удмуртии списать или реструктурировать долги жильцов обрушившегося в Ижевске дома. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«У нас есть хорошая добрая традиция, я рекомендую всем банковским структурам республики у пострадавших структурировать, а лучше списать долги. Это будет хорошей гуманитарной помощью пострадавшим со стороны банковских структур. И обращаюсь ко всем работодателям, чтобы отправили своих работников в неоплачиваемые отпуска, и также оказали им материальную помощь и поддержку», - сказал Пучков.

Напомним, что 9 ноября на Удмуртской, 261 обрушилась часть дома. По последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей, три человека пострадали. Началась процедура опознания. Родственники погибших получат по 1 млн рублей. Субботу и воскресенье объявили днями траура.