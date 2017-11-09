Ижевчане принесли эвакуированным из обрушившегося дома жителям одежду и продукты

В центре временного размещения организовали горячее питание, дежурят медики.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска, желая помочь жителям обрушившегося дома, принесли в центр временного размещения одежду и продукты. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил уполномоченный по правам человека Вениамин Соломенников.

По его словам, все жильцы дома №261 по улице Удмуртской обеспечены горячим питанием, на месте работают врачи и психологи. Два загородных лагеря готовы принять пострадавших. «Все готово, люди все на местах», - отметил Соломенников.

Волонтеры несут одежду и продукты в школу.

В четверг, 9 ноября, обрушилась часть дома. Основная версия: взрыв газа.