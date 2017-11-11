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      В Ижевске завершился разбор завалов обрушившегося дома

      00:46, 11 ноября, 2017
      00:46, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение
      Фото: susanin.news
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      Из-под обломков вытащили 7 погибших, 10 человек пострадали.

      Ижевск. Удмуртия. Аварийно-спасательные работы завершились на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Ижевске. Как рассказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, в 22:50 (по мск) из-под завалов вытащили тело седьмой погибшей женщины. Пострадало 10 человек.

      «Сегодня в 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки администрацией города Ижевска и управляющей компанией. И объект передан администрации города и управляющей компании», - сказал Фомин.

      Сейчас к отправке домой готовятся спасатели Пермского края, Башкортостана, Нижегородской и Пензенской области.

      «Продолжать работу здесь будут наши мобильные группы по работе с мониторингом жилого здания с комплексами «Струна» и «Стрела». Они будут работать до тех пор, пока не будут полностью определены изменения конструкции или другие параметры», - добавил Петр Фомин. 

      Напомним, что часть многоэтажного дома № 261 на улице Удмуртской в Ижевске обрушилась 9 ноября. Предположительно, причиной стал взрыв газа. В отношении жильца квартиры, бывшей эпицентром разрушения, возбудили уголовное дело по статье «убийство».

      00:46, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение

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