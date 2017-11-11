В Ижевске завершился разбор завалов обрушившегося дома

Из-под обломков вытащили 7 погибших, 10 человек пострадали.

Ижевск. Удмуртия. Аварийно-спасательные работы завершились на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Ижевске. Как рассказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, в 22:50 (по мск) из-под завалов вытащили тело седьмой погибшей женщины. Пострадало 10 человек.

«Сегодня в 23:00 завершены поисково-спасательные работы, подписан акт приемки администрацией города Ижевска и управляющей компанией. И объект передан администрации города и управляющей компании», - сказал Фомин.

Сейчас к отправке домой готовятся спасатели Пермского края, Башкортостана, Нижегородской и Пензенской области.

«Продолжать работу здесь будут наши мобильные группы по работе с мониторингом жилого здания с комплексами «Струна» и «Стрела». Они будут работать до тех пор, пока не будут полностью определены изменения конструкции или другие параметры», - добавил Петр Фомин.

Напомним, что часть многоэтажного дома № 261 на улице Удмуртской в Ижевске обрушилась 9 ноября. Предположительно, причиной стал взрыв газа. В отношении жильца квартиры, бывшей эпицентром разрушения, возбудили уголовное дело по статье «убийство».