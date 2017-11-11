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      В разрушенный дом в Ижевске подключат газ, электричество и воду

      12:16, 11 ноября, 2017
      12:16, 11 ноября, 2017
      729
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальные услуги\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
      729
      0

      Также в данный момент идут работы по благоустройству территории, прилегающей к дому.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась подготовка к подключению систем жизнеобеспечения дома № 261 по улице Удмуртской, часть которого обрушилась в четверг, 9 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации города, принимается решение о подаче газа, воды, электричества.

      Сейчас на месте происшествия работает экспертная группа, в которую входят представители Минстроя, Минэнерго, проектных организаций, администрации города. Спасатели с помощью мобильного комплекса «Струна» проводят обследование состояния жилого дома. После завершения этой работы коммунальные службы планируют приступить к подключению коммунальных ресурсов: холодного и горячего водоснабжения, электричества.

      Как только жители смогут вернуться в свои квартиры, будет проведен поквартирный обход, чтобы возобновить газоснабжение.

      Также в данный момент идут работы по благоустройству территории, прилегающей к дому. После завершения уборки будет возобновлено движение транспорта по улице 10 лет Октября.

      Напомним, что в четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть жилого дома. Поисково-спасательные работы завершились ночью 10 ноября, из-под завалов извлекли 7 погибших, еще 10 человек пострадали. 

      12:16, 11 ноября, 2017
      729
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальные услуги\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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