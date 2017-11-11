В разрушенный дом в Ижевске подключат газ, электричество и воду

Также в данный момент идут работы по благоустройству территории, прилегающей к дому.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась подготовка к подключению систем жизнеобеспечения дома № 261 по улице Удмуртской, часть которого обрушилась в четверг, 9 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации города, принимается решение о подаче газа, воды, электричества.

Сейчас на месте происшествия работает экспертная группа, в которую входят представители Минстроя, Минэнерго, проектных организаций, администрации города. Спасатели с помощью мобильного комплекса «Струна» проводят обследование состояния жилого дома. После завершения этой работы коммунальные службы планируют приступить к подключению коммунальных ресурсов: холодного и горячего водоснабжения, электричества.

Как только жители смогут вернуться в свои квартиры, будет проведен поквартирный обход, чтобы возобновить газоснабжение.

Также в данный момент идут работы по благоустройству территории, прилегающей к дому. После завершения уборки будет возобновлено движение транспорта по улице 10 лет Октября.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть жилого дома. Поисково-спасательные работы завершились ночью 10 ноября, из-под завалов извлекли 7 погибших, еще 10 человек пострадали.