В Ижевске собрали более 1 млн рублей в помощь пострадавшим при обрушении дома

96 человек уже получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 1 млн рублей уже поступило в фонт «Сообщество» в помощь пострадавшим при взрыве и обрушении дома в Ижевске. Это данные на 12:00 11 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Республиканские власти оказывают всю возможную помощь семьям погибших в организации похорон.

Жителям пятого и шестого подъездов дома продолжают выдавать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека. По последним данным, её получили уже 96 человек. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: 50 тыс. рублей на человека при частичной утрате имущества, 100 тысяч рублей на человека при полной утрате. Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате происшествия – 1 млн рублей на каждого погибшего (сумма в равных долях распределяется между всеми членами семьи). Единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: тяжкий вред или вред средней тяжести – 400 тыс. рублей на человека, легкий вред – 200 тыс. рублей на человека (решение принимается по результатам медицинской экспертизы). Единовременное пособие на погребение – 6 396 рублей.

Напомним, что трагедия произошла 9 ноября. Из-под завалов вытащили 10 человек, 7 из них погибли. В отношении одного из жильцов рухнувшего дома возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

11 и 12 ноября в Удмуртии объявлен траур.