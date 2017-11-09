Жильцы обрушившегося дома в Ижевске смогут забрать из квартир деньги и документы

В ближайшее время будет составлен график захода людей.

Ижевск. Удмуртия. Жильцы дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске, эвакуированные из-за обрушения части здания, смогут забрать из квартир деньги и документы. Как сообщила руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики Екатерина Волкова, руководитель региона Александр Бречалов встретился с пострадавшими, находящимися в пункте временного размещения.

Он пообещал горожанам, что в ближайшее время будет организован график, в соответствии с которым люди смогут зайти в свои квартиры. Там они заберут документы, деньги и прочие ценности. Тем, кто утратил документы, их восстановят в течение 1-2 дней.

По словам начальника ГУ МЧС России по Удмуртии, сейчас разрешили запустить тепло в неповрежденные стояки. Спасателям предстоит обследовать дом на устойчивость и пригодность к дальнейшей эксплуатации.