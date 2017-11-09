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      Изменились телефоны «горячей линии» по вопросам обрушения жилого дома в Ижевске

      Жильцы обрушившегося дома в Ижевске смогут забрать из квартир деньги и документы

      21:43, 09 ноября, 2017
      21:43, 09 ноября, 2017
      1744
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      #МЧС\n#общество\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#Александр Бречалов
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      В ближайшее время будет составлен график захода людей.

      Ижевск. Удмуртия. Жильцы дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске, эвакуированные из-за обрушения части здания, смогут забрать из квартир деньги и документы. Как сообщила руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики Екатерина Волкова, руководитель региона Александр Бречалов встретился с пострадавшими, находящимися в пункте временного размещения.

      Он пообещал горожанам, что в ближайшее время будет организован график, в соответствии с которым люди смогут зайти в свои квартиры. Там они заберут документы, деньги и прочие ценности. Тем, кто утратил документы, их восстановят в течение 1-2 дней.

      По словам начальника ГУ МЧС России по Удмуртии, сейчас разрешили запустить тепло в неповрежденные стояки. Спасателям предстоит обследовать дом на устойчивость и пригодность к дальнейшей эксплуатации.

       

      Жителям рухнувших квартир в Ижевске помогут восстановить документы

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

      21:43, 09 ноября, 2017
      1744
      0
      #МЧС\n#общество\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#Александр Бречалов

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