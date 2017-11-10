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      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношение жильца обрушившегося дома в Ижевске

      20:50, 10 ноября, 2017
      20:50, 10 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
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      По предварительной версии, жилец квартиры, которая стала эпицентром разрушения, намеренно совершил данное преступление.  

      Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношение жильца обрушившегося дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России, по предварительной версии, мотивом преступления явилась личная неприязнь.

      С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье задержанного, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

      Напомним, ранее сообщалось, что был задержан мужчина, проживавший вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения.

      20:50, 10 ноября, 2017
      802
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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