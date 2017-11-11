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      Более 800 тыс рублей поступило в помощь пострадавшим в Ижевске

      10:00, 11 ноября, 2017
      10:00, 11 ноября, 2017
      498
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
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      0

      Также, по последним данным, 76 человек получили единовременную материальную помощь.  

      Ижевск. Удмуртия. Более 800 тыс. рублей поступило в фонд «Сообщество» в помощь пострадавшим в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это цифра на 19:00 10 ноября.

      Сбор средств для поддержки жильцов обрушившегося подъезда жилого дома был объявлен утром в пятницу.

      Депутатам Госсовета за пятницу удалось собрать около 400 тыс. рублей, в том числе 100 тыс. рублей пожертвовал член Совета Федерации Юрий Фёдоров. Все деньги сегодня вечером перечислены в фонд «Сообщество».  

      Также 76 человек уже получили единовременную материальную помощь. Помимо этого, предусмотрена компенсация утраченного имущества, возмещение вреда здоровью, выплаты семьям погибших. Об этом ранее сообщил глава Удмуртии Александра Бречалов.

      «Что касается погибших, членам их семей (супруг, супруга, дети, те, кто находятся на иждивении) – 1 млн рублей за каждого погибшего. За причинение лёгкого вреда здоровью выплата составит 200 тыс. рублей, тяжёлого вреда здоровью – 400 тыс. рублей. По имуществу – от 50 до 100 тыс. рублей. Но хочу ваше внимание обратить, мы к каждой ситуации будем подходить индивидуально», - сказал Бречалов.

      Напомним, что трагедия, которая унесла жизни 7 человек, произошла в Ижевске в четверг, 9 ноября. По предварительной версии, причиной обрушения части жилого дома стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

      Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «убийство» в отношении жильца обрушившегося дома, квартира которого стала эпицентром разрушения. 

      10:00, 11 ноября, 2017
      498
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#помощь\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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